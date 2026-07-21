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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सअर्जेंटीना की FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में हार से टूटे लियोनेल मेसी, कहा- 'दर्द बहुत गहरा है, और इस घाव को भरने में...'

अर्जेंटीना की FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में हार से टूटे लियोनेल मेसी, कहा- 'दर्द बहुत गहरा है, और इस घाव को भरने में...'

Lionel Messi Social Media Viral Post: उन्होंने टीम के जज़्बे, देश के समर्थन और लगातार दो वर्ल्ड कप फ़ाइनल में पहुंचने की कामयाबी का ज़िक्र किया.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 21 Jul 2026 07:23 AM (IST)
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लियोनेल मेसी FIFA वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना की हार से काफी दुखी हैं. अर्जेंटीना के FIFA वर्ल्ड कप का खिताब बचाने में नाकाम रहने के एक दिन बाद, लियोनेल मेसी ने माना कि स्पेन के खिलाफ उनकी टीम की हार दर्दनाक थी, लेकिन साथ ही कहा कि उन्हें टीम के सफर और उपलब्धियों पर गर्व है. उन्होंने टीम के जज़्बे, देश के समर्थन और लगातार दो वर्ल्ड कप फ़ाइनल में पहुंचने की कामयाबी का ज़िक्र किया. मेसी ने फ़ैन्स को उनके संदेशों के लिए धन्यवाद दिया और खिताब जीतने पर स्पेन को बधाई दी.

अर्जेंटीना ने चार साल पहले मिली यादगार वर्ल्ड कप जीत के दम पर अपने खिताब को बचाने के लिए ज़बरदस्त कोशिश की. हमेशा शानदार खेलने वाले लियोनेल मेसी से प्रेरित होकर, 'ला एल्बिसेलेस्टे' ने नॉकआउट स्टेज में कमाल का जज़्बा दिखाया.  राउंड ऑफ़ 16 में मिस्र के ख़िलाफ़ दो गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की और फिर सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी आख़िरी समय में शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की.

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हालांकि, लुइस डे ला फुएंते के नेतृत्व में स्पेन की असाधारण टीम ने आखिरकार अर्जेंटीना के दबदबे को खत्म कर दिया, और ला रोजा ने मौजूदा चैंपियन को पछाड़कर विश्व कप का खिताब वापस जीत लिया.

 
 
 
 
 
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मेस्सी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "दर्द बहुत गहरा है, और इस घाव को भरने में समय लगेगा लेकिन मैं सभी अच्छी बातों को भी संजो कर रखता हूं... वे मैच जिनमें हमने अपना सब कुछ झोंककर मैच का रुख पलटा, वे मैच जो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे, पूरे देश का समर्थन जिसने, इस टीम की कड़ी मेहनत और प्रयासों के साथ मिलकर, हमें एक बार फिर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में शामिल होने का मौका दिया. आज हमने जो हासिल किया है, उसे पूरी तरह से समझना मुश्किल है, लेकिन इस टीम ने लगातार दो विश्व कप फाइनल में जगह बनाई."

उन्होंने आगे कहा, "हर बधाई और हर मैसेज के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं. एक बार फिर, हम एक देश के तौर पर एकजुट हुए और साथ मिलकर अर्जेंटीना का नागरिक होने का ज़बरदस्त गर्व महसूस किया. मैं चैंपियनशिप जीतने पर स्पेन को भी बधाई देना चाहता हूँ."

यह भी पढ़ें- 'वो देश के लिए जान न्योछावर कर देगा', रोहित शर्मा के लिए मोहम्मद कैफ का इमोशनल वीडियो

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 21 Jul 2026 07:23 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi FIFA World Cup 2026
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