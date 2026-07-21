अर्जेंटीना की FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में हार से टूटे लियोनेल मेसी, कहा- 'दर्द बहुत गहरा है, और इस घाव को भरने में...'
Lionel Messi Social Media Viral Post: उन्होंने टीम के जज़्बे, देश के समर्थन और लगातार दो वर्ल्ड कप फ़ाइनल में पहुंचने की कामयाबी का ज़िक्र किया.
लियोनेल मेसी FIFA वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना की हार से काफी दुखी हैं. अर्जेंटीना के FIFA वर्ल्ड कप का खिताब बचाने में नाकाम रहने के एक दिन बाद, लियोनेल मेसी ने माना कि स्पेन के खिलाफ उनकी टीम की हार दर्दनाक थी, लेकिन साथ ही कहा कि उन्हें टीम के सफर और उपलब्धियों पर गर्व है. उन्होंने टीम के जज़्बे, देश के समर्थन और लगातार दो वर्ल्ड कप फ़ाइनल में पहुंचने की कामयाबी का ज़िक्र किया. मेसी ने फ़ैन्स को उनके संदेशों के लिए धन्यवाद दिया और खिताब जीतने पर स्पेन को बधाई दी.
अर्जेंटीना ने चार साल पहले मिली यादगार वर्ल्ड कप जीत के दम पर अपने खिताब को बचाने के लिए ज़बरदस्त कोशिश की. हमेशा शानदार खेलने वाले लियोनेल मेसी से प्रेरित होकर, 'ला एल्बिसेलेस्टे' ने नॉकआउट स्टेज में कमाल का जज़्बा दिखाया. राउंड ऑफ़ 16 में मिस्र के ख़िलाफ़ दो गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की और फिर सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी आख़िरी समय में शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की.
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हालांकि, लुइस डे ला फुएंते के नेतृत्व में स्पेन की असाधारण टीम ने आखिरकार अर्जेंटीना के दबदबे को खत्म कर दिया, और ला रोजा ने मौजूदा चैंपियन को पछाड़कर विश्व कप का खिताब वापस जीत लिया.
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मेस्सी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "दर्द बहुत गहरा है, और इस घाव को भरने में समय लगेगा लेकिन मैं सभी अच्छी बातों को भी संजो कर रखता हूं... वे मैच जिनमें हमने अपना सब कुछ झोंककर मैच का रुख पलटा, वे मैच जो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे, पूरे देश का समर्थन जिसने, इस टीम की कड़ी मेहनत और प्रयासों के साथ मिलकर, हमें एक बार फिर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में शामिल होने का मौका दिया. आज हमने जो हासिल किया है, उसे पूरी तरह से समझना मुश्किल है, लेकिन इस टीम ने लगातार दो विश्व कप फाइनल में जगह बनाई."
उन्होंने आगे कहा, "हर बधाई और हर मैसेज के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं. एक बार फिर, हम एक देश के तौर पर एकजुट हुए और साथ मिलकर अर्जेंटीना का नागरिक होने का ज़बरदस्त गर्व महसूस किया. मैं चैंपियनशिप जीतने पर स्पेन को भी बधाई देना चाहता हूँ."
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