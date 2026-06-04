बंदर रिव्यू: ये फिल्म देखकर किसी लड़की को मैसेज करने से पहले कांप जाएगी रूह, बॉबी की बेस्ट परफॉर्मेंस

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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनBandar Review: ये फिल्म देखकर किसी लड़की को मैसेज करने से पहले कांप जाएगी रूह, बॉबी देओल ने दी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस

Bandar Review: ये फिल्म देखकर किसी लड़की को मैसेज करने से पहले कांप जाएगी रूह, बॉबी देओल ने दी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस

Bandar Review: अनुराग कश्यप की बंदर जबरदस्त और जरूरी फिल्म है. इसमें बॉबी ने अपने करियर की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है. इसका रिव्यू यहां पढ़ सकते हैं.

By : अमित भाटिया | Updated at : 04 Jun 2026 11:02 AM (IST)
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ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो अपने आप में आपको हिला डालेगा. अनुराग कश्यप ने फिर से कुछ अलग किया है और बॉबी देओल ने उनका बेस्ट निकलवाया है. इस बार उन्होंने एक अलग तरह से डराया है. बहुत बार हमने देखा है कि कानून का गलत इस्तेमाल होता है और बेगुनाहों को उस गुनाह की सजा मिलती है जो उन्होंने किया ही नहीं, और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, स्क्रीनशॉट्स का जमाना है, ऐसे में आपको एक मैसेज आपको जिंदगी तबाह कर सकता है. और ऐसा वाकई में होता है, अनुराग कश्यप की ये फिल्म पिछले साल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी और जिसने भी ये फिल्म देखी थी वो हैरान हो गया था. अब ये फिल्म इस शुक्रवार थिएटर में रिलीज हो रही है,ये फिल्म देखनी क्यों जरूरी है, पढ़िया पूरा रिव्यू

कहानी
ये कहानी है समीर मेहरा नाम के शख्स की जो फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहता है, स्ट्रगल कर रहा है, अकेला रहता है. जिंदगी में लड़कियां आती जाती रहती हैं. डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की से मिलता है, रोमांस होता है लेकिन इसके बाद उसकी जिंदगी में जो होता है वो आप सोच नहीं सकते. अचानक एक दिन घर से पुलिस उठाकर ले जाती है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है. आगे की कहानी आपको थिएटर जाकर देखनी होगी  

कैसी है फिल्म
ये फिल्म एक कमाल की फिल्म है, ये फिल्म आपको खूब डराएगी, इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया है बल्कि इसलिए कि बिना कुछ गलत किए भी आपके साथ वो हो सकता है जो आप सोच नहीं सकते. फिल्म बिना वक्त गंवाए मुद्दे पर आ जाती है. थाने में बॉबी क साथ पुलिसवाले की बातचीत का लंबा सीन आपको डराता है. जिस तरह से जेल और जेल का टॉर्चर दिखाया गया है वो आपको अंदर तक परेशान कर देगा. इंटरवल से पहले के कुछ मिनट और इंटरवल के बाद के कुछ मिनट में फिल्म थोड़ी सी ढीली पड़ती है लेकिन फिर तो फिल्म में ऐसा तांडव होता है कि आप हिल जाते हैं. फर्स्ट हाफ देखकर आपको लगता है कि सपना पब्बी को तो ठीक से इस्तेमाल ही नहीं किया गया लेकिन फिर जब वो आती हैं तो कहानी पलट जाती है.  सपना का किरदार ही बॉबी के किरदार पर इल्जाम लगाता है. फिर एडं तक आते आते आपको अंदर तक एकदम परेशान कर देती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिल्म रिलेटेबल है. क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए हर कोई बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है और आपको कौनसा मैसेज आपको कहां किस तरह से फंसा सकता है. ये आप इस फिल्म को देखते हुए सोचते हैं, क्योंकि आपने मैसेज किस नीयत से किया और उसे किस तरह से इस्तेमाल किया गया, ये नहीं कहा जा सकता और इस फिल्म में सिचुएन्स का ऐसा ही इस्तेमाल किया गया है, और ऐसा भी नहीं है कि इस फिल्म के जरिए ये दिखा दिया गया कि सारी लड़कियां ही झूठे इल्जाम लगाती हैं. बॉबी की गर्लफेंड बनी सबा के किरदार के जरिए ये भी दिखाया जाता है कि सही पार्टनर सपोर्ट भी करता है. 

एक्टिंग
बॉबी देओल ने कमाल का काम किया है, आपको उनपर तरस आ जाता है, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं. जब वो जेल में अपनी बहन से पैसे मांगते हैं तो आपको लगता है अपने पास से दे दो. बॉबी यहां अपनी आंखों से एक्टिंग करते हैं और वो अपने करियर का बेस्ट दे गए हैं. उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन्स, सब कमाल हैं ,वो आपको विक्टिग ही लगते हैं. सपना पब्बी चौंका देती हैं, सेकेंड हाफ में जिस तरह से उनकी आंखों के क्लोज शॉट्स, उनकी बिंदी के क्लोज अप्स आते हैं, आपको उनसे डर लगने लगता है. सान्या मल्होत्रा ने बॉबी की बहन के किरदार में कमाल का काम किया है. सबा आजाद ने बॉबी की गर्लफ्रेंड के किरदार को काफी मैच्योर तरह से प्ले किया है. इंद्रजीत सुकुमार ने लीजो का किरदार बड़े बेहरम और कमाल तरीेके से निभाया है. जीतेंद्र जोशी बहुत बढ़िया लगे हैं, सारे एक्टर कमाल का काम कर गए हैं. 

राइटिंग औऱ डायरेक्शन
सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने ये फिल्म लिखी है और ये दोनों ही गजब टैलेंटेट हैं. सुदीप पालात लोक और कोहरा जैसी सीरीज बना चुके हैं, और यहां राइटिंग से ही वो आपको डरा देते हैं. अनुराग कश्यप का डायरेक्शन काफी अच्छा है, फिल्म की लंबाई करीब 2 घंटे 10 मिनट है और ये अनुराग की फिल्मों के साथ कम होता है. 

कुल मिलाकर ये ना सिर्फ एक एंटरटेनिंग बल्कि जरूरी फिल्म है जो देखनी चाहिए

रेटिंग- 4 स्टार्स

Published at : 04 Jun 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Anurag Kashyap Bobby Deol Bandar
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