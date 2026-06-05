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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाPeddi BO Collection: 'पेद्दी' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, ओपनिंग डे पर बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड्स

Peddi BO Collection: 'पेद्दी' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, ओपनिंग डे पर बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड्स

Peddi BO Records: राम चरण-जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही छा गई है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर कमाल का बिजनेस किया. इसने 5 बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए हैं. चलिए बताते हैं.

By : राहुल यादव | Updated at : 05 Jun 2026 03:48 PM (IST)
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Peddi Box Office Records: राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर दिया. फिल्म रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर छा गई. लोग राम चरण और जान्हवी कपूर की तारीफ करते थक नहीं रहे थे, जिसका फायदा इसे बॉक्स ऑफिस पर भी मिलता दिखा. फिल्म ने पहले दिन इंडिया में 51 करोड़ का बिजनेस किया था और इसी के साथ ही इसने 5 बड़े रिकॉर्ड्स पहले ही दिन में बना दिए हैं. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

5 बड़ी फिल्मों को पछाड़ा (इंडिया नेट कलेक्शन)

बुची बाबी सना द्वारा निर्देशित फिल्म 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर 5 बड़ी फिल्मों को इंडिया नेट कलेक्शन के मामले में भी पछाड़ दिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पेड़ प्रीमियर्स में 18.50 करोड़ और पहले दिन 51 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके बाद इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 69.50 करोड़ रहा. इसी के साथ ही इसने 5 बड़ी फिल्मों के नेट कलेक्शन के मामले में पछाड़ दिया. सैकनिल्क के मुताबिक, इसमें 'कूली' (65 करोड़), 'लियो' (65 करोड़), 'एनिमल' (64 करोड़), 'दे कॉल मी ओजी' (64 करोड़) और 'कांतारा चैप्टर 1' (62 करोड़) को पछाड़ दिया.

यह भी पढ़ें: राम चरण की 'पेद्दी' ने आते ही लूटा बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर' सहित 8 फिल्मों को भी रौंदा

तेलुगु की 7 बड़ी फिल्मों को किया पीछे (तेलुगु नेट कलेक्शन)

इसके साथ ही फिल्म 'पेद्दी' ने तेलुगु में 7 बड़ी फिल्मों को भी पछाड़ दिया. सैकनिल्क के अनुसार, इसका तेलुगु नेट कलेक्शन 47.20 करोड़ रहा. फिल्म ने पहले दिन तेलुगु में कमाई के मामले में 'द राजा साब' (47 करोड़), 'सारीलेरु नीकेवारु' (45.70 करोड़), 'गुंट्टूर कारम' (41.30 करोड़), 'गेम चेंजर' (41.25 करोड़), 'वकील साब' (40.10 करोड़), 'पुष्पा द राइज' (38.15 करोड़) और 'राधे श्याम' (37.91 करोड़) को पीछे कर दिया. 

2026 की दूसरी हाईएस्ट ओपनर बनी

वहीं, राम चरण की 'पेद्दी' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर एक और रिकॉर्ड सेट किया है. ये इस साल की ओपनिंग डे पर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. कोईमोई के अनुसार, इसमें पहले नंबर पर 'धुरंधर 2' (145 करोड़), दूसरे पर 'पेद्दी' (69.50 करोड़), तीसरे पर 'राजा साहब' (62.9 करोड़), चौथे पर 'माना शंकरा वर प्रसाद गारू' (41.6 करोड़), पांचवीं 'उस्ताद भगत सिंह' (34.75 करोड़) है, जिसने इस साल 2026 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है. 

यह भी पढ़ें: ‘पेद्दी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, बनी जाह्नवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

जान्हवी कपूर के करियर की दूसरी ओपनिंग करने वाली फिल्म

'पेद्दी' की पहले दिन की सफलता के साथ ही जान्हवी कपूर के नाम एक रिकॉर्ड सेट हो गया है. ये फिल्म जान्हवी कपूर के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. अगर जान्हवी कपूर की टॉप 5 ओपनिंग करने वाली फिल्मों के बारे में बात की जाए तो इसमें पहले पर 'देवरा' (83 करोड़), दूसरे पर ‘पेद्दी’ (69.50 करोड़ पेड प्रीव्यू के 18.50 करोड़ के साथ), तीसरे पर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' (10.11 करोड़),  चौथे पर 'धड़क' (8.71 करोड़) पांचवे पर 'परम सुंदरी' (7.37 करोड़) का नाम है.

राम चरण के करियर की दूसरी बिगेस्ट ओपनर

इतना ही नहीं, 'पेद्दी' ने एक और रिकॉर्ड बनाया है. फिल्म राम चरण के करियर की दूसरी बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन चुकी है. कोईमोई के अनुसार (इंडिया नेट कलेक्शन), ओपनिंग डे पर उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'आरआरआर' (133 करोड़) है. दूसरे पर 'पेद्दी' (69.50 करोड़) और तीसरे पर 'गेम चेंजर' (51 करोड़) है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 05 Jun 2026 03:48 PM (IST)
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