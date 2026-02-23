Bafta Awards 2026: 'वन बैटल आफ्टर' अनदर ने जीते 6 अवॉर्ड्स, भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी रचा इतिहास, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
Bafta Awards 2026: बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026 में भारत की एक फिल्म ने भी अवॉर्ड अपने नाम किया. वहीं पॉलिटिकल थ्रिलर वन बैटल आफ्टर अनदर ने 6 अवॉर्ड जीते. यहां विनर्स की कंप्लीट लिस्ट है.
79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवॉर्ड्स 22 फरवरी 2026 को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में हुए. वन बैटल आफ्टर अनदर ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले समेत छह अवॉर्ड जीतकर टिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में सबसे बड़ी विनर बनी. सिनर्स और फ्रैंकनस्टाइन, दोनों को तीन-तीन अवॉर्ड मिले, जबकि हैमनेट को आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवॉर्ड मिला. इंडिया की बूंग ने बेस्ट चिल्ड्रन्स एंड फैमिली फिल्म जीतकर इतिहास रच दिया, जो इस कैटेगरी में किसी इंडियन प्रोडक्शन की पहली जीत थी. चलिए यहां विनर्स की कंप्लीट लिस्ट जानते हैं.
बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026 में भारत की इस फिल्म को मिली जीत
बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026 में भारत की एक फिल्म ने भी जीत का परचम लहराया. दरअसल मणिपुरी भाषा की पहली फीचर फिल्म 'बूंग' ने बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवॉर्ड जीता, जो ग्लोबल स्टेज पर भारतीय सिनेमा के लिए एक अहम पल रहा.बूंग इस सेरेमनी में अकेली इंडियन नॉमिनी थी और अब यह इस कैटेगरी में जीतने वाली पहली इंडियन फिल्म बन गई है. बूंग को लक्ष्मीप्रिया देवी ने डायरेक्ट किया है और फरहान अख्तर ने इसे प्रोड्यूस किया है, साथ ही विकेश भूटानी, एलन मैकएलेक्स, रितेश सिधवानी और शुजात सौदागर भी इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में हुए इवेंट में अवॉर्ड लेने के लिए मेकर्स मौजूद थे, जिनमें फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी, लक्ष्मीप्रिया देवी और एलन मैकएलेक्स शामिल थे.
बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026 की कंप्लीट लिस्ट
- बेस्ट फिल्म- वन बैटल आफ्टर अनदर सेंटिमेंटल वैल्यू
- आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म-हैमनेट आई स्वियर
- बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस जेसी बकले- हैमनेट
- बेस्ट लीडिंग एक्टर-रॉबर्ट अरामायो- आई स्वियर
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस- वैल्यूवुनमी मोसाकू- सिनर्स
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- सिन पेन- वन बैटल आफ्टर अनदर
- बेस्ट डायरेक्टर-पॉल थॉमस एंडरसन- वन बैटल आफ्टर अनदर
- बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले- सिनर्स- रायन कूगलर
- बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले- वन बैटल आफ्टर अनदर- पॉल थॉमस एंडरसन
- आउटस्टैंडिंग डेब्यू बाय ब्रिटिश राइटर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर- माई फादर्स शैडो
- बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज- सेंटिमेंटल वैल्यू
- बेस्ट डॉक्यूमेंट्री-नोबडी अगेंस्ट पुतिन
- बेस्ट एनिमेटेड फिल्म- ज़ूट्रोपोलिस 2
- बेस्ट चिल्डर्न्स एंड फैमिली फिल्म-बूंग
- बेस्ट कास्टिंग-आई स्वियर
- बेस्ट सिनेमैटोग्राफी-वन बैटल आफ्टर अनदर
- बेस्ट एडिटिंग-वन बैटल आफ्टर अनदर
- बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन-फ्रेंकस्टीन
- बेस्ट मेकअप और हेयर-फ्रेंकस्टीन
- बेस्ट ओरिजिनल स्कोर-सिनर्स
- बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन-फ्रेंकस्टीन
- बेस्ट साउंड-F1
- बेस्ट स्पेशल विज़ुअल इफ़ेक्ट्स-अवतार: फायर एंड ऐश
- बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट एनिमेशन-टू ब्लैक बॉयज़ इन पैराडाइज़
- बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट फ़िल्म- दिस इज़ एंडोमेट्रियोसिस
- EE राइजिंग स्टार अवॉर्ड-रॉबर्ट अरामायो
