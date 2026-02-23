79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवॉर्ड्स 22 फरवरी 2026 को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में हुए. वन बैटल आफ्टर अनदर ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले समेत छह अवॉर्ड जीतकर टिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में सबसे बड़ी विनर बनी. सिनर्स और फ्रैंकनस्टाइन, दोनों को तीन-तीन अवॉर्ड मिले, जबकि हैमनेट को आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवॉर्ड मिला. इंडिया की बूंग ने बेस्ट चिल्ड्रन्स एंड फैमिली फिल्म जीतकर इतिहास रच दिया, जो इस कैटेगरी में किसी इंडियन प्रोडक्शन की पहली जीत थी. चलिए यहां विनर्स की कंप्लीट लिस्ट जानते हैं.

बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026 में भारत की इस फिल्म को मिली जीत

बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026 में भारत की एक फिल्म ने भी जीत का परचम लहराया. दरअसल मणिपुरी भाषा की पहली फीचर फिल्म 'बूंग' ने बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवॉर्ड जीता, जो ग्लोबल स्टेज पर भारतीय सिनेमा के लिए एक अहम पल रहा.बूंग इस सेरेमनी में अकेली इंडियन नॉमिनी थी और अब यह इस कैटेगरी में जीतने वाली पहली इंडियन फिल्म बन गई है. बूंग को लक्ष्मीप्रिया देवी ने डायरेक्ट किया है और फरहान अख्तर ने इसे प्रोड्यूस किया है, साथ ही विकेश भूटानी, एलन मैकएलेक्स, रितेश सिधवानी और शुजात सौदागर भी इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में हुए इवेंट में अवॉर्ड लेने के लिए मेकर्स मौजूद थे, जिनमें फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी, लक्ष्मीप्रिया देवी और एलन मैकएलेक्स शामिल थे.

बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026 की कंप्लीट लिस्ट