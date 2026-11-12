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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमिताभ बच्चन के जलसा पर कार बम से हमले की धमकी, दिलजीत के कॉन्सर्ट को लेकर भी धमकी भरा ईमेल

अमिताभ बच्चन के जलसा पर कार बम से हमले की धमकी, दिलजीत के कॉन्सर्ट को लेकर भी धमकी भरा ईमेल

अमिताभ बच्चन के जलसा बंगले पर कार बम और सिंगर दलीजीत दोसांझ के मुंबई में होने वाले कॉन्सर्ट में आईफोन बम से हमले का धमकीभरा ईमेल आया है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 12 Nov 2026 03:51 PM (IST)
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मुंबई मेयर के कार्यालय को फिर से बम से उड़ाने की धमकी देने वाला ईमेल आया. इसी ईमेल में ये दावा किया गया कि अमिताभ बच्चन के जलसा बंगले पर कार बम से हमला किया जाएगा. 

वहीं पंजाबी सिंगर दलीजीत दोसांझ के मुंबई में होने वाले कॉन्सर्ट को लेकर भी दावा किया गया कि वहां आईफोन बम से हमला किया जाएगा. इस मामले में ईमेल भेजने वाले की जांच की जा रही है. धमकी भरे मेल के बाद मौके पर लोकल पुलिस और बम स्क्वॉड के अधिकारी जांच पड़ताल करने पहुंचे.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 12 Nov 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
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