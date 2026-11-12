अमिताभ बच्चन के जलसा पर कार बम से हमले की धमकी, दिलजीत के कॉन्सर्ट को लेकर भी धमकी भरा ईमेल

मुंबई मेयर के कार्यालय को फिर से बम से उड़ाने की धमकी देने वाला ईमेल आया. इसी ईमेल में ये दावा किया गया कि अमिताभ बच्चन के जलसा बंगले पर कार बम से हमला किया जाएगा.

वहीं पंजाबी सिंगर दलीजीत दोसांझ के मुंबई में होने वाले कॉन्सर्ट को लेकर भी दावा किया गया कि वहां आईफोन बम से हमला किया जाएगा. इस मामले में ईमेल भेजने वाले की जांच की जा रही है. धमकी भरे मेल के बाद मौके पर लोकल पुलिस और बम स्क्वॉड के अधिकारी जांच पड़ताल करने पहुंचे.

बता दें कि