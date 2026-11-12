'रामायण' के लिए 'पायर' के शो कम करने पर AICWA सख्त, अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर की FIR की मांग

विनोद कापड़ी की फिल्म 'पायर' के सिनेमाघरों में शो कम किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. उन्होंने रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' की रिलीज के बाद 'पायर' के करीब 75 फीसदी शो कम करने के आरोप लगाए थे.

अब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) भी उनके समर्थन में उतरी है और ऐसा करने पर आपत्ति जताई है. एसोसिएशन ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर मामले में एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

बड़ी फिल्म की वजह से छोटी फिल्म को नुकसान क्यों?

AICWA के अध्यक्ष एर. सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने अपने पत्र में कहा है कि एसोसिएशन को किसी बड़ी फिल्म की रिलीज से कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने 'रामायण' का उदाहरण देते हुए लिखा, ‘यह बड़े बजट की फिल्म है और इसके निर्माण से सैकड़ों आर्टिस्ट्स, टेक्नीशियंस, जूनियर आर्टिस्ट और दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोगों को रोजगार मिला है. एसोसिएशन चाहता है कि फिल्म सफल हो और इससे जुड़े लोगों को समय पर उनका मेहनताना मिले.’

हालांकि, उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा, ‘लेकिन किसी बड़ी फिल्म की सफलता की कीमत ऐसी छोटी फिल्म को नहीं चुकानी चाहिए, जिसे ऑडियंस पहले से ही पसंद कर रही है.’

उन्होंने पत्र के माध्यम से छोटी और स्वतंत्र फिल्मों को भारतीय सिनेमा की रीढ़ बताया है. एसोसिएशन ने कहा, ‘ऐसी फिल्में नए आर्टिस्ट्स, तकनीशियनों और फिल्ममेकर्स को अपना टैलेंट दिखाने का मौका देती हैं. छोटे फिल्ममेकर्स अपनी जमा-पूंजी और काफी मेहनत लगाकर फिल्में बनाते हैं. अगर ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद उनकी फिल्मों को स्क्रीन नहीं मिलती, तो इससे इंडिपेंडेंट फिल्ममेकिंग पर बुरा असर पड़ेगा.

"Small Films, Big Dreams: Give Them Screens, Give Them a Chance!" Vinod Kapri's Pyre, made on just ₹2.5 crore, grew from 80 to about 400 screens on audience love alone. Then, as Mr. Kapri alleges, its shows were cut by nearly 75% to make room for a big-budget release. We do not oppose big films. Big films give Indian cinema its scale, but small films give it its future. Every big name once started small. AICWA President Er Suresh Shyamlal Gupta has written to Hon'ble Shri Ashwini Vaishnaw, Minister of Information and Broadcasting, demanding: ✅ A Fair Screen Allocation Policy for Indian Cinema ✅ An impartial inquiry into the cutting of Pyre's shows ✅ Maximum screens and shows for Pyre ✅ FIR against those found guilty This system must end, or small dreams will end with it. | #Pyre | #VinodKapri | #SmallFilms |#FairScreenAllocation | #IndianCinema |#AICWA | #AllIndianCineWorkersAssociation | | @AshwiniVaishnaw | @MIB_India | @vinodkapri | @ANI | @PTI_News | @ians_india | @sureshsgupta | — All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) November 11, 2026

80 से 400 शो तक पहुंची थी 'पायर'

नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्ममेकर विनोद कापड़ी की 'पायर' 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. करीब 2.5 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म को शुरुआत में लगभग 80 शो मिले थे. डायरेक्टर के मुताबिक, ऑडियंस से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद फिल्म के शो बढ़कर करीब 400 तक पहुंच गए थे.

उन्होंने आरोप लगाया कि 5 नवंबर को 'रामायण' की रिलीज के बाद उनकी फिल्म के 75 फीसदी से ज्यादा शो हटा दिए गए. इसके चलते 'पायर' के शो की संख्या 100 से भी कम रह गई. इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कापड़ी ने सिनेमाघरों में छोटी फिल्मों को मिलने वाले अवसरों को लेकर चिंता जाहिर की थी.

AICWA ने रखीं चार मांगें

एसोसिएशन ने सरकार से देश में स्क्रीन बांटने के लिए निष्पक्ष नीति बनाने की मांग की है. इसके अलावा इंडिपेंडेंट फिल्मों की शिकायतों के समाधान के लिए व्यवस्था तैयार करने, 'पायर' के शो कम किए जाने के मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले सिनेमाघर मालिकों व डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

बता दें, 13 नवंबर से फिल्म के 200 से ज्यादा शो दोबारा एड किए जा रहे हैं. ये जानकारी खुद विनोद कापड़ी ने साझा की है और साथ ही ऑडियंस से मिलने वाले प्यार के लिए आभार जताया है. इसी के साथ उन्होंने सिनेमाघरों में फिल्म को दोबारा जगह देने के लिए सिनेपोलिस और पीवीआर का भी धन्यवाद किया है.