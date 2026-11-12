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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडराघव चड्ढा के बर्थडे पर परिणीति चोपड़ा ने लुटाया प्यार, पति को बताया अपना 'बेस्ट फ्रेंड'

राघव चड्ढा के बर्थडे पर परिणीति चोपड़ा ने लुटाया प्यार, पति को बताया अपना 'बेस्ट फ्रेंड'

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के पति और राजनेता राघव चड्ढा ने कल 11 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर परिणीति ने उन्हें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर प्यार लुटाया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 02:05 PM (IST)
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एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के पति और राजनेता राघव चड्ढा ने 11 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाया. इस मौके पर परिणीति ने सोशल मीडिया पर उनके साथ एक वीडियो शेयर कीं और एक खास नोट भी लिखा.

परिणीति ने अपनी डेट नाइट की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करना किसी खुशकिस्मती से कम नहीं है. 

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राघव चड्ढा के बर्थडे पर परिणीति चोपड़ा ने लुटाया प्यार
परिणीति ने इंस्टाग्राम पर शेयर की गई अपनी पोस्ट में लिखा, 'लोग कहते हैं कि अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करनी चाहिए. मेरा मानना है कि अगर ऐसा हो जाए, तो ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं है. डेट नाइट पर मैं उनके साथ ये गेम्स और किसके साथ खेलूंगी? हैप्पी बर्थडे, मेरे राघव! मैं आपसे बहुत-बहुत प्यार करती हूं. आप मेरी नजर में सबसे इंस्पिरेशनल इंसान और दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं. अब आपके जैसा इंसान मिलना मुश्किल है.'

 
 
 
 
 
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बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 13 मई 2023 को नई दिल्ली के कपूरथला हाउस में सगाई की थी. इसके बाद दोनों ने साल 2023 में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की. साल 2025 में कपल ने अपने बेटे नीर का स्वागत किया.

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 13 मई 2023 को नई दिल्ली के कपूरथला हाउस में सगाई की थी. इसके बाद दोनों ने 2023 में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की. साल 2025 में परिणीति ने बेटे नीर को जन्म दिया.

35 हजार फीट की ऊंचाई परिणीति ने मनाया करवा चौथ
29 अक्टूबर को परिणीति ने पति राघव के साथ फ्लाइट में करवा चौथ मनाया था. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो प्लेन के अंदर राघव के बगल में बैठकर अपना व्रत खोलती नजर आईं. 

वीडियो शेयर करते हुए परिणीति ने लिखा, 'करवा चौथ वहीं है, जहां हम साथ हैं, भले ही हम 35 हजार फीट की ऊंचाई पर क्यों न हों! राघव, आप मेरे हर सपने को पूरा करते हैं. आप सबसे अच्छे पति, सबसे अच्छे इंसान और सबसे प्यारे हैं.'

 
 
 
 
 
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वर्कफ्रंट की बात करें तो परिणीति हाल ही में 'रिपोर्टिंग लाइव' में नजर आई थीं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
PARINEETI CHOPRA
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