‘बाहुबली: द एपिक’ ओटीटी पर कब आ रही है, जानें कंफर्म रिलीज डेट

एसएस राजामौली की सुपरहिट फिल्म ‘बाहुबली’ का जादू एक बार फिर लोगों के सिर चढ़कर बोलने वाला है. इस बार फिल्म थिएटर नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने जा रही है. ‘बाहुबली: द एपिक’ ओटीटी पर रिलीज होगी. जिससे फैंस घर बैठे महिष्मती की पूरी कहानी एक साथ देख सकेंगे.

क्या है ‘बाहुबली: द एपिक’?

‘बाहुबली: द एपिक’ असल में कोई नई फिल्म नहीं है बल्कि ‘बाहुबली: द बिगनिंग’ और ‘बाहुबली 2: द कन्क्लूजन’ को मिलाकर बनाया गया एक स्पेशल वर्जन है. इस वर्जन में पूरी कहानी को एक ही फिल्म में दिखाया गया है ताकि लोगों को बीच में रुकना न पड़े और कहानी का पूरा मजा एक साथ मिल सके.

क्रिसमस में नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीमिंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘बाहुबली: द एपिक’ को 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा. फिल्म का रनटाइम करीब 3 घंटे 40 मिनट का है. ऐसे में ये क्रिसमस वीकेंड पर फैमिली के साथ देखने के लिए परफेक्ट ऑप्शन बन सकती है.





थिएटर में री-रिलीज ने बनाया था रिकॉर्ड

ओटीटी से पहले ‘बाहुबली: द एपिक’ को थिएटर में भी दोबारा रिलीज किया गया था. इस री-रिलीज को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. ये भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली री-रिलीज फिल्मों में शामिल हो गई है. जिसने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

स्टारकास्ट जिसने बनाया बाहुबली को यादगार

फिल्म में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन और नासर जैसे दमदार कलाकार नजर आते हैं. अमरेंद्र बाहुबली, भल्लालदेव और शिवगामी जैसे किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं.

ओटीटी पर रिलीज क्यों है खास

नेटफ्लिक्स पर रिलीज के बाद ‘बाहुबली: द एपिक’ उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिन्होंने इसे थिएटर में मिस कर दिया था. वहीं पुराने फैंस के लिए ये एक बार फिर उसी जोश और इमोशन के साथ फिल्म देखने का मौका होगा. क्रिसमस पर महिष्मती का ये सफर ओटीटी पर एक बड़ा सेलिब्रेशन बनने वाला है.