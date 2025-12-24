जब अमिताभ बच्चन के लिए रेखा ने छोड़ दी थी रंजीत की फिल्म, एक्टर ने खुद किया था इसका खुलासा

अमिताभ बच्चन और रेखा के बारे में आज भी बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा होती रहती है. बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा के लिए उनके बारे में लिखा जा चुका है. फिर चाहे ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री हो या ऑफस्क्रीन डेटिंग रूमर्स हो. दोनों हमेशा सुर्खियों में रहते हैं.अमिताभ बच्चन और रेखा ने साथ में कई फिल्में की हैं मगर उनके रियल लाइफ कनेक्शन के बारे में कई किस्से हैं. इसमें से एक रंजीत की ड्रीम फिल्म भी है जिसे रेखा ने छोड़ दिया था.

रंजीत ने अपनी ड्रीम फिल्म के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था. उनकी बतौर डायरेक्ट डेब्यू फिल्म कारनामा थी जिसमें रेखा नजर आने वाली थीं. मगर फिर उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया था. इसके पीछे का कनेक्शन अमिताभ बच्चन से है. आइए आपको इस बारे में बताते हैं.

रेखा को किया था कास्ट

रंजीत ने इंडस्ट्री में बहुत काम किया है. उनकी इमेज आज भी इंडस्ट्री में विलेन वाली है. कई सालों तक विलेन बनने के बाद रंजीत ने डायरेक्टर बनने का फैसला लिया था. 2015 में दिए इंटरव्यू में रंजीत ने कहा था- 'एक्टिंग छोड़ने के बाद, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी और धर्मेंद्र, रेखा और जया प्रदा के साथ एक फिल्म डायरेक्ट करने का फैसला किया. रेखा और मैं अच्छे दोस्त थे क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का पहला शॉट सावन भादों में उनके साथ दिया था.'

अमिताभ बच्चन की वजह से छोड़ी फिल्म

रंजीत ने बताया फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और फिल्म का पूरा पहला शेड्यूल शाम की शिफ्ट में था. रंजीत को याद है कि शूटिंग के ऐसे ही एक दिन रेखा उनके पास आईं और उनसे शिफ्ट शाम से सुबह करने का रिक्वेस्ट किया. इसका कारण यह था कि वह अपनी शाम फ्री रखना चाहती थीं और अमिताभ बच्चन के साथ बिताना चाहती थीं. रंजीत ने उन्हें समझाया कि शेड्यूल बदलने से पूरा लॉजिस्टिक्स गड़बड़ा जाएगा और दूसरे एक्टर्स पर भी असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया. रेखा ने उनके फैसले का सम्मान किया लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ अपने समय को प्रॉयरिटी देते हुए उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला किया और साइनिंग अमाउंट रंजीत को वापस कर दिया. उस समय इस बारे में ज्यादा बात नहीं हुई थी लेकिन आज यह बॉलीवुड में एक जानी-मानी और अक्सर दोहराई जाने वाली कहानी है.

