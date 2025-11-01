हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी

क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी

Ayushmann Khurrana On Thamma: आयुष्मान खुराना की थामा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को लेकर आयुष्मान ने कई खुलासे किए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 01 Nov 2025 08:53 AM (IST)
Preferred Sources

आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी फिल्म थामा को लेकर हर जगह छाए हुए हैं. फैंस को उनकी फिल्म बहुत पसंद आई है और ये बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. हॉरर-कॉमेडी फिल्म थामा में आयुष्मान खुराना के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आई हैं. थामा मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की फिल्म है जिसका स्त्री, स्त्री 2, भेड़िया पहले से हिस्सा हैं. थामा में एक सीन दिखाया गया था जिसके बाद फैंस को लगने लगा कि थामा और भेड़िया का अगले पार्ट में आमना-सामना होने वाला है. इस क्लैश पर अब आयुष्मान खुराना ने चुप्पी तोड़ दी है.

आयुष्मान खुराना ने हाल ही में पिंकविला को दिए इंटरव्यू में थामा को लेकर बात की. थामा उनके करियर की अब तक की सबसे अलग फिल्म है. इस पर आयुष्मान ने कहा- मैंने कभी इस तरह का एक्शन नहीं किया है. इतना फैनटास्टिक फिल्म मैंने कभी नहीं की है, मैंने हमेशा रियलिस्टिक फिल्म बनाई है. थामा की वजह से मैं एक्शन में और कंफर्टेबिल हो गया हूं.

क्या होगा भेड़िया वर्सेज बेताल?

आयुष्मान ने बताया कि भेड़िया वर्सेज बेताल के एक्शन सीक्वेंस के लिए उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है. उन्होंने कहा- 'बच्चों से बहुत प्यार मिल रहा है. क्योंकि जितनी मेरी पुरानी फिल्में थीं वो थोड़ी लेयर्ड फिल्में थीं. थामा ब्रॉड स्ट्रोक फिल्म है. चाहे वो भेड़िया वर्सेज बेताल का फाइट सीक्वेंस हो. मुझे लगता है कि सभी बच्चों को यह बहुत पसंद आया है, इसलिए मुझे खुशी है कि मैं जेन अल्फा तक पहुंच गया हूं.' आयुष्मान ने आगे कहा- 'सबसे रोमांचक हिस्सा वही होगा जब अलग-अलग किरदार एक-दूसरे के रास्ते में आएंगे. आयुष्मान ने कहा कि फैंस की वजह वो भी चाहते हैं भेड़िया वर्सेज थामा की एक अलग फिल्म होनी ही चाहए. वो फिल्म का हाईलाइट थी.'

थामा की बात करें तो ये अब तक सिनेमाघरों पर 114.40 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म 150 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. बजट पूरा करने में फिल्म को ज्यादा समय नहीं लगेगा.

ये भी पढ़ें: Baahubali The Epic BO Day 1:'बाहुबली: द एपिक' ने फर्स्ट डे काटा बवाल, 'बाहुबली 1' के ओपनिंग डे की कमाई को दी मात, जानें- कलेक्शन

Published at : 01 Nov 2025 08:53 AM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Bhediya Thamma Thamma Vs Bhediya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-US Deal: ट्रंप के टैरिफ के बीच अमेरिका और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
टैरिफ के बीच US और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
टेलीविजन
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
स्पोर्ट्स
Virat Kohli Record: सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
Advertisement

वीडियोज

सगे बेटे पर पापी मां की खूनी नजर
Tejashwi का प्रण बनाम NDA का 'संकल्प'!
Bihar Election: छोटे सरकार की 'अनंत' कथा !
अस्पताल के बाहर दुलारचंद के समर्थकों का प्रदर्शन
कैसे हुई अनंत और दुलारचंद की भिड़ंत?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-US Deal: ट्रंप के टैरिफ के बीच अमेरिका और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
टैरिफ के बीच US और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
टेलीविजन
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
स्पोर्ट्स
Virat Kohli Record: सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
विश्व
‘अब पाकिस्तान कोई और जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
‘अब पाकिस्तान कोई जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
हेल्थ
सोने से पहले ब्रश नहीं करते? बढ़ सकता है मुंह का इंफेक्शन और दांतों को हो सकते हैं ये नुकसान
सोने से पहले ब्रश नहीं करते? बढ़ सकता है मुंह का इंफेक्शन और दांतों को हो सकते हैं ये नुकसान
यूटिलिटी
पति शक बहुत करता है... क्या इस आधार पर पत्नी मांग सकती है तलाक, जानें क्या कहता है कानून?
पति शक बहुत करता है... क्या इस आधार पर पत्नी मांग सकती है तलाक, जानें क्या कहता है कानून?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget