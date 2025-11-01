क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी

आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी फिल्म थामा को लेकर हर जगह छाए हुए हैं. फैंस को उनकी फिल्म बहुत पसंद आई है और ये बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. हॉरर-कॉमेडी फिल्म थामा में आयुष्मान खुराना के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आई हैं. थामा मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की फिल्म है जिसका स्त्री, स्त्री 2, भेड़िया पहले से हिस्सा हैं. थामा में एक सीन दिखाया गया था जिसके बाद फैंस को लगने लगा कि थामा और भेड़िया का अगले पार्ट में आमना-सामना होने वाला है. इस क्लैश पर अब आयुष्मान खुराना ने चुप्पी तोड़ दी है.

आयुष्मान खुराना ने हाल ही में पिंकविला को दिए इंटरव्यू में थामा को लेकर बात की. थामा उनके करियर की अब तक की सबसे अलग फिल्म है. इस पर आयुष्मान ने कहा- मैंने कभी इस तरह का एक्शन नहीं किया है. इतना फैनटास्टिक फिल्म मैंने कभी नहीं की है, मैंने हमेशा रियलिस्टिक फिल्म बनाई है. थामा की वजह से मैं एक्शन में और कंफर्टेबिल हो गया हूं.

क्या होगा भेड़िया वर्सेज बेताल?

आयुष्मान ने बताया कि भेड़िया वर्सेज बेताल के एक्शन सीक्वेंस के लिए उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है. उन्होंने कहा- 'बच्चों से बहुत प्यार मिल रहा है. क्योंकि जितनी मेरी पुरानी फिल्में थीं वो थोड़ी लेयर्ड फिल्में थीं. थामा ब्रॉड स्ट्रोक फिल्म है. चाहे वो भेड़िया वर्सेज बेताल का फाइट सीक्वेंस हो. मुझे लगता है कि सभी बच्चों को यह बहुत पसंद आया है, इसलिए मुझे खुशी है कि मैं जेन अल्फा तक पहुंच गया हूं.' आयुष्मान ने आगे कहा- 'सबसे रोमांचक हिस्सा वही होगा जब अलग-अलग किरदार एक-दूसरे के रास्ते में आएंगे. आयुष्मान ने कहा कि फैंस की वजह वो भी चाहते हैं भेड़िया वर्सेज थामा की एक अलग फिल्म होनी ही चाहए. वो फिल्म का हाईलाइट थी.'

थामा की बात करें तो ये अब तक सिनेमाघरों पर 114.40 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म 150 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. बजट पूरा करने में फिल्म को ज्यादा समय नहीं लगेगा.

