'बाहुबली: द एपिक' 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इसने उम्मीद के मुताबिक सिनेमाघरों में आते ही बवाल काट दिया है, जिससे साबित होता है कि कुछ कहानियों का चार्म कभी कम नहीं होता. एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित और प्रभास स्टारर इस फिल्म माहिष्मती की भव्य दुनिया को एक बार फिर दर्शकों से खूब प्यार मिला है. इसी के साथ जानते हैं कि 'बाहुबली: द एपिक' ने कितने करोड़ से ओपनिंग की है.

'बाहुबली: द एपिक' ने पहले दिन कितनी की कमाई?

सालों बाद भी, 'बाहुबली' का क्रेज कम नहीं हुआ है. इसकी री रिलीज़ ने सिनेमाघरों को खचाखच भर दिया और देश भर के फैंस ने सोशल मीडिया पर बाहुबली 1 और बाहुबली 1 के कंबाइंड एडिट वर्जन की काफी तारीफ की है. पहली बार देखने वालों सहित कई फिल्म प्रेमी बड़े पर्दे पर इस रीमास्टर्ड फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटे थे. इसी के साथ इसने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'बाहुबली: द एपिक' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये कमाए.

फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग ने 1.15 करोड़ रुपये जोड़े थे.

इसी के साथ 'बाहुबली: द एपिक' ने पहले दिन कुल कमाई 10.4 करोड़ रुपये की है. ये आंकड़े बताते हैं कि 'बाहुबली' का जादू अभी भी बरकरार है।

'बाहुबली: द एपिक' ने तोड़ा 'बाहुबली 1' का ओपनिंग डे रिकॉर्ड

'बाहुबली: द एपिक' ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही कमाल कर दिया है. 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ शानदार ओपनिंग करने वाली इस फिल्म ने 'बाहुबली द बिगिनिंग' की पहले दिन की कमाई 5.15 करोड़ रुपये (सैकनिल्क के मुताबिक) के रिकॉर्ड को मात दे दी है. अब उम्मीद है कि वीकेंड पर ये फिल्म जबरदस्त कमाई करेगी और कई और फिल्मों को मात देगी.





एसएस राजामौली और प्रभास ने नए एपिक के साथ की वापसी

ये री रिलीज़ एक स्पेशल सिनेमैटिक इवेंट है, क्योंकि एसएस राजामौली और प्रभास की दो ब्लॉकबस्टर हिट फ़िल्में, 'बाहुबली: द बिगिनिंग' (2015) और 'बाहुबली: द कन्क्लूज़न' (2017), को फिर से एडिट करके 'बाहुबली: द एपिक' टाइटल से एक ग्रैंड रिलीज में प्रेजेंट किया गया है. यह फ़िल्म 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है, जिससे दर्शकों को बड़े पर्दे पर इस शानदार गाथा को फिर से जीने का एक और मौका मिला है.