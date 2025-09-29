हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पति को कह सकते हैं बुरा भला', एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने मजेदार वीडियो शेयर कर बताए अपने विचार

'पति को कह सकते हैं बुरा भला', एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने मजेदार वीडियो शेयर कर बताए अपने विचार

Ayesha Julka Viral Video: एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने पति के संदर्भ में फनी अंदाज में अपने विचार शेयर किए. उन्होंने कहा कि किसी को भी बुरा-भला नहीं कहना चाहिए, लेकिन पति पर मजाक करना चलता है.

By : आईएएनएस | Updated at : 29 Sep 2025 07:40 PM (IST)
Preferred Sources

90 के दशक में अपनी अदायगी से सबका दिल जीतने वाली एक्ट्रेस आयशा जुल्का फिलहाल फिल्मी पर्दे से दूर हैं.एक्ट्रेस अपना डिजिटल डेब्यू कर चुकी हैं और उन्हें आखिरी बार साल 2023 में आई वेब सीरीज 'हैप्पी फैमिली: कंडीशंस अप्लाई' में देखा गया था.

आयशा जुल्का का फनी वीडियो वायरल
एक्ट्रेस सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से कनेक्ट रहती हैं और फनी रील पोस्ट करती रहती हैं. आयशा जुल्का ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो लोगों को बुरा-भला न कहने के लिए कह रही हैं, लेकिन पति का नाम आते ही एक्ट्रेस के विचार बदल जाते हैं.

वीडियो में एक्ट्रेस कहती हैं कि "किसी को भी बुरा-भला नहीं कहना चाहिए." तभी पीछे से आवाज आती है,"पति को भी नहीं." इस पर एक्ट्रेस हंस देती हैं और कहती हैं, "किसी और को नहीं कहना चाहिए, पति तो अपना ही होता है, उसे कह सकते हैं." एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ayesha Jhulka (@ayesha.jhulka)

पति पर मजाक करती नजर आईं एक्ट्रेस
एक यूजर ने लिखा, "अटल सत्य है ये…पति तो अपना ही होता है, उसे कुछ भी कह सकते हैं."एक दूसरे यूजर ने लिखा,"अरे,  इतना भी खुलकर सच नहीं बोलना था, मैम." आयशा जुल्का का इंस्टाग्राम फनी वीडियो से भरा है. आयशा जुल्का लगभग हर दिन कुछ न कुछ फनी पोस्ट करती रहती हैं.

आयशा जुल्का ने की फिल्में
बता दें कि एक्ट्रेस ने हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में 60 से ज्यादा फिल्में की हैं. एक्ट्रेस ने साल 1991 में फिल्म 'कुर्बान' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा, जिसके बाद 1992 में एक्ट्रेस की फिल्म 'जो जीता वही सिकंदर' आई.

इस फिल्म में एक्ट्रेस को आमिर खान के साथ काम करने का मौका मिला. फिल्म सुपरहिट साबित हुई और एक्ट्रेस का करियर चल निकला. बहुत कम लोग ही ये बात जानते हैं कि एक्ट्रेस ने चाइल्ड एक्टर के तौर पर 1983 में आई फिल्म 'कैसे-कैसे लोग' में काम किया था.

Published at : 29 Sep 2025 07:35 PM (IST)
Ayesha Julka Jo Jeeta Wohi Sikandar
