भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कॉमेडियन और एक्टर असरानी का 20 अक्टूबर को निधन हो गया. लंबी बीमारी के बाद एक्टर ने 84 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. असरानी की अचानक मौत की खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है. अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सनी देओल से लेकर कंगना रनौत तक ने दिवंगत एक्टर के निधन पर दुख जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

सनी देओल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट करके असरानी के निधन पर शोक जाहिर किया है. उन्होंने लिखा- 'असरानी जी उन दुर्लभ कलाकारों में से एक थे जो आपको सबसे मुश्किल दिनों में भी आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देने का हुनर रखते थे. उनकी गर्मजोशी और हास्य हमेशा हमारे साथ रहेगा.'

आमिर खान और अमिताभ बच्चन ने दी श्रद्धांजलि

आमिर खान ने लिखा- 'हम दिग्गज असरानी के निधन से बेहद दुखी हैं. एक सच्चे प्रतीक, जिनकी बुद्धि, गर्मजोशी और अविस्मरणीय अभिनय ने सिनेमा प्रेमियों की कई पीढ़ियों को रोशन किया. उनकी विरासत उनकी जगाई गई हर हंसी और उनके छुए हर दिल में जिंदा है. एक कालातीत कलाकार, हमेशा याद किया जाएगा.' वहीं अमिताभ बच्चन ने बिना नाम लिए एक्स पर लिखा- 'जिंदगी छीन लेती है जिंदगी.. प्रार्थनाएं.'





असरानी के निधन से दुखी अजय देवगन

अजय देवगन ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- 'असरानी जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. बचपन से ही उनके काम की सराहना करने से लेकर उनके साथ स्क्रीन शेयर करने तक... ये सचमुच एक सम्मान की बात थी. हमेशा गर्मजोशी, हास्य और विनम्रता से भरपूर. आप हमेशा याद रहेंगे सर... ओम शांति.'

कंगना रनौत ने भी असरानी के लिए लिखा पोस्ट

एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर असरानी की एक फोटो शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने लिखा- 'श्री गोवर्धन असरानी जी न सिर्फ एक कलाकार थे, बल्कि हम सभी की जिंदगी का हिस्सा भी थे और बड़े होते हुए, अपनी जीवंत भूमिकाओं और चंचल किरदारों के जरिए वो लगभग एक परिवार के सदस्य जैसे थे. उन्होंने बेजोड़ हास्य-व्यंग्य के साथ-साथ गहरी भावनात्मक गहराई भी दिखाई. आप बहुत याद आएंगे असरानी जी, ओम शांति.'

असरानी के निधन से सदमे में काजोल

काजोल ने भी अपनी हालिया रिलीज सीरीज 'द ट्रायल 2' से एक क्लिप शेयर की है जिसमें उनके साथ असरानी दिख रहे हैं. इसके साथ एक्ट्रेस ने लिखा- 'ये खबर सुनकर मैं सदमे में हूं, मुझे यकीन है कि असरानी जी अब बेहतर जगह पर हैं. उनके प्रियजनों के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं.'

इसके अलावा रकुलप्रीत सिंह, सिंगर अदनान सामी से लेकर डायरेक्टर अनीस बाज्मी तक कई हस्तियों ने भी असरानी को श्रद्धांजलि दी है.