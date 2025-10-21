हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअसरानी के निधन से सदमे में आमिर खान, अमिताभ बच्चन से लेकर सनी देओल तक ने एक्टर को दी श्रद्धांजलि

असरानी के निधन से सदमे में आमिर खान, अमिताभ बच्चन से लेकर सनी देओल तक ने एक्टर को दी श्रद्धांजलि

Celebs Mourns On Asrani Death: असरानी के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है. अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सनी देओल से लेकर कंगना रनौत तक ने दिग्गज एक्टर को खो देने पर दुख जताया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 21 Oct 2025 07:42 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कॉमेडियन और एक्टर असरानी का 20 अक्टूबर को निधन हो गया. लंबी बीमारी के बाद एक्टर ने 84 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. असरानी की अचानक मौत की खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है. अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सनी देओल से लेकर कंगना रनौत तक ने दिवंगत एक्टर के निधन पर दुख जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

सनी देओल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट करके असरानी के निधन पर शोक जाहिर किया है. उन्होंने लिखा- 'असरानी जी उन दुर्लभ कलाकारों में से एक थे जो आपको सबसे मुश्किल दिनों में भी आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देने का हुनर रखते थे. उनकी गर्मजोशी और हास्य हमेशा हमारे साथ रहेगा.' 

असरानी के निधन से सदमे में आमिर खान, अमिताभ बच्चन से लेकर सनी देओल तक ने एक्टर को दी श्रद्धांजलि

आमिर खान और अमिताभ बच्चन ने दी श्रद्धांजलि
आमिर खान ने लिखा- 'हम दिग्गज असरानी के निधन से बेहद दुखी हैं. एक सच्चे प्रतीक, जिनकी बुद्धि, गर्मजोशी और अविस्मरणीय अभिनय ने सिनेमा प्रेमियों की कई पीढ़ियों को रोशन किया. उनकी विरासत उनकी जगाई गई हर हंसी और उनके छुए हर दिल में जिंदा है. एक कालातीत कलाकार, हमेशा याद किया जाएगा.' वहीं अमिताभ बच्चन ने बिना नाम लिए एक्स पर लिखा- 'जिंदगी छीन लेती है जिंदगी.. प्रार्थनाएं.'

असरानी के निधन से सदमे में आमिर खान, अमिताभ बच्चन से लेकर सनी देओल तक ने एक्टर को दी श्रद्धांजलि
असरानी के निधन से सदमे में आमिर खान, अमिताभ बच्चन से लेकर सनी देओल तक ने एक्टर को दी श्रद्धांजलि

असरानी के निधन से दुखी अजय देवगन 
अजय देवगन ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- 'असरानी जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. बचपन से ही उनके काम की सराहना करने से लेकर उनके साथ स्क्रीन शेयर करने तक... ये सचमुच एक सम्मान की बात थी. हमेशा गर्मजोशी, हास्य और विनम्रता से भरपूर. आप हमेशा याद रहेंगे सर... ओम शांति.'

असरानी के निधन से सदमे में आमिर खान, अमिताभ बच्चन से लेकर सनी देओल तक ने एक्टर को दी श्रद्धांजलि

कंगना रनौत ने भी असरानी के लिए लिखा पोस्ट 
एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर असरानी की एक फोटो शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने लिखा- 'श्री गोवर्धन असरानी जी न सिर्फ एक कलाकार थे, बल्कि हम सभी की जिंदगी का हिस्सा भी थे और बड़े होते हुए, अपनी जीवंत भूमिकाओं और चंचल किरदारों के जरिए वो लगभग एक परिवार के सदस्य जैसे थे. उन्होंने बेजोड़ हास्य-व्यंग्य के साथ-साथ गहरी भावनात्मक गहराई भी दिखाई. आप बहुत याद आएंगे असरानी जी, ओम शांति.'

असरानी के निधन से सदमे में आमिर खान, अमिताभ बच्चन से लेकर सनी देओल तक ने एक्टर को दी श्रद्धांजलि

असरानी के निधन से सदमे में काजोल
काजोल ने भी अपनी हालिया रिलीज सीरीज 'द ट्रायल 2' से एक क्लिप शेयर की है जिसमें उनके साथ असरानी दिख रहे हैं. इसके साथ एक्ट्रेस ने लिखा- 'ये खबर सुनकर मैं सदमे में हूं, मुझे यकीन है कि असरानी जी अब बेहतर जगह पर हैं. उनके प्रियजनों के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं.'

असरानी के निधन से सदमे में आमिर खान, अमिताभ बच्चन से लेकर सनी देओल तक ने एक्टर को दी श्रद्धांजलि

असरानी के निधन से सदमे में आमिर खान, अमिताभ बच्चन से लेकर सनी देओल तक ने एक्टर को दी श्रद्धांजलि

इसके अलावा रकुलप्रीत सिंह, सिंगर अदनान सामी से लेकर डायरेक्टर अनीस बाज्मी तक कई हस्तियों ने भी असरानी को श्रद्धांजलि दी है.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 21 Oct 2025 07:34 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Sunny Deol Asrani Asrani Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे अब घर से निकालो'
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे घर से निकालो'
Advertisement

वीडियोज

Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे अब घर से निकालो'
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे घर से निकालो'
यूटिलिटी
क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका
क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका
ट्रेंडिंग
चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल
चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र
सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget