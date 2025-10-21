टीवी के सबसे बड़े रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर रोज कंटेस्टेंट्स के बीच घमासान देखने को मिलता है. लड़ाई-झगड़े में कई कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे की फैमिली पर पहुंच जाते हैं और शब्दों की सीमा भूल जाते हैं. अमाल मलिक को पहले भी गाली-गलौच करने की वजह से सलमान खान डांट चुके हैं. अब एक बार फिर अमाल ने घर में हद पार कर दी है और फरहाना भट्ट की मां को गाली दे दी है.

दरअसल सोशल मीडिया पर ''बिग बॉस 19'' के घर से अमाल मलिक का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें अमाल डेन्यूब स्पॉट पर तान्या मित्तल, शहबाज बदेशा और नेहल चुड़ासमा के साथ बात करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान सिंगर फरहाना को लेकर कहते हैं- 'उसकी जो एनर्जी है न वो उसके... (गाली) उसका नाम भी मत लो...(गाली) की बेटी है.'

This guy again crossed all limits n abused #FarrhanaBhatt’s mom for no reason

That’s what happens when u babysit a grown misogynistic man n keep giving him free passes every time, He dosn’t have any regret for what he did last time Disgusting!#BiggBoss19pic.twitter.com/MpzKGIIOXB — 𝐊𝐚𝐚𝐒𝐡𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 (@Rebelinmeee) October 20, 2025

'सारी हदें पार कर दीं...'

एक यूजर ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा- 'इस आदमी ने फिर सारी हदें पार कर दीं और फरहाना भट्ट की मां को बिना किसी वजह के गाली दी. ऐसा तब होता है जब आप एक बड़े औरत-द्वेषी आदमी की देखभाल करते हैं और उसे हर बार खुली छूट देते रहते हैं. उसे पिछली बार किए अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है. ये घिनौना है.'

'इसे इस घर से निकाल...'

नेटिजन्स वीडियो में बीप के बावजूद अमाल मलिक के शब्द समझ गए और अब वो सिंगर को ट्रोल कर रहे हैं. कई लोग अमाल की परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें 'बिग बॉस 19' से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'एक म्लेच्छ, हमेशा म्लेच्छ ही रहता है. उनकी परवरिश, भाषा और अहंकार उसकी गहरी स्त्री-द्वेष और गंदी मानसिकता को दिखाते हैं.' दूसरे ने कमेंट किया- 'मुझे लगता है ये आखिरी चेतावनी थी सलमान खान सर. अब इसे इस घर से निकाल दें. ये घिनौना है.'









वहीं कई यूजर्स अमाल को ना रोकने के लिए तान्या, शहबाज और नेहल पर भी बरस रहे हैं. एक शख्स ने कहा- 'उस कमरे में एक भी व्यक्ति ने अमाल को ये शब्द कहने से नहीं रोका, सब कितने घटिया हैं.'