हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 19: अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे अब घर से निकालो'

Amaal Malik Abused Farhana Bhat's Mother: 'बिग बॉस 19' में अमाल मलिक ने सारी हदें पार कर दी हैं. सिंगर ने फरहाना भट्ट की मां को गाली दी जिसके बाद नेटिजन्स उन्हें घर से निकालने की मांग कर रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 21 Oct 2025 06:39 PM (IST)
टीवी के सबसे बड़े रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर रोज कंटेस्टेंट्स के बीच घमासान देखने को मिलता है. लड़ाई-झगड़े में कई कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे की फैमिली पर पहुंच जाते हैं और शब्दों की सीमा भूल जाते हैं. अमाल मलिक को पहले भी गाली-गलौच करने की वजह से सलमान खान डांट चुके हैं. अब एक बार फिर अमाल ने घर में हद पार कर दी है और फरहाना भट्ट की मां को गाली दे दी है.

दरअसल सोशल मीडिया पर ''बिग बॉस 19'' के घर से अमाल मलिक का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें अमाल डेन्यूब स्पॉट पर तान्या मित्तल, शहबाज बदेशा और नेहल चुड़ासमा के साथ बात करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान सिंगर फरहाना को लेकर कहते हैं- 'उसकी जो एनर्जी है न वो उसके... (गाली) उसका नाम भी मत लो...(गाली) की बेटी है.'

'सारी हदें पार कर दीं...'
एक यूजर ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा- 'इस आदमी ने फिर सारी हदें पार कर दीं और फरहाना भट्ट की मां को बिना किसी वजह के गाली दी. ऐसा तब होता है जब आप एक बड़े औरत-द्वेषी आदमी की देखभाल करते हैं और उसे हर बार खुली छूट देते रहते हैं. उसे पिछली बार किए अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है. ये घिनौना है.'

'इसे इस घर से निकाल...'
नेटिजन्स वीडियो में बीप के बावजूद अमाल मलिक के शब्द समझ गए और अब वो सिंगर को ट्रोल कर रहे हैं. कई लोग अमाल की परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें 'बिग बॉस 19' से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'एक म्लेच्छ, हमेशा म्लेच्छ ही रहता है. उनकी परवरिश, भाषा और अहंकार उसकी गहरी स्त्री-द्वेष और गंदी मानसिकता को दिखाते हैं.' दूसरे ने कमेंट किया- 'मुझे लगता है ये आखिरी चेतावनी थी सलमान खान सर. अब इसे इस घर से निकाल दें. ये घिनौना है.'


वहीं कई यूजर्स अमाल को ना रोकने के लिए तान्या, शहबाज और नेहल पर भी बरस रहे हैं. एक शख्स ने कहा- 'उस कमरे में एक भी व्यक्ति ने अमाल को ये शब्द कहने से नहीं रोका, सब कितने घटिया हैं.'

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 21 Oct 2025 06:32 PM (IST)
Armaan Malik Farhana Bhatt Bigg Boss 19 Tanya Mittal
