कांग्रेस लीड राहुल गांधी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बीजेपी पर हरियाणा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि एक ब्राजिलियन मॉडल की फोटो 22 बाद इस्तेमाल की गई है. जैसे ही इस दावे ने पूरे देश में ध्यान खींचा, कई कन्फ्यूज्ड सोशल मीडिया यूजर्स ने गलती से उस अनजान महिला को ब्राजीलियन मॉडल लारिसा बोनेसी समझ लिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक लारिसा आर्यन खान को डेट कर रही हैं.

क्यों ट्रेंड हुईं लारिसा

लोगों ने लारिसा को वो ही मॉडल समझ लिया जिसकी फोटो राहुल गांधी ने दिखाई थी. अब सोशल मीडिया पर लारिसा ट्रेंड कर रही हैं और उनके पोस्ट पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग तो राहुल गांधी की फोटो और जिफ भी पोस्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा- तुम इंडिया में फेमस हो गई हो. वहीं दूसरे ने लिखा- भारतीय नागरिकता मिलने की मुबारकबाद.

View this post on Instagram A post shared by Larissa Bonesi (@larissabonesi)

ये कंफ्यूजन इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि लारिसा नाम की एक और ब्राजिलियन मॉडल हैं. जिसने दावा किया है कि वह वही महिला है जिसकी तस्वीर राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी. लारिसा नेरी ने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो दिखाने वाला स्क्रीनशॉट रीपोस्ट किया है. उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस स्कैंडल के बारे में बात की. पहला नाम सेम होने की वजह से लोगों में कंफ्यूजन हो गया.

कौन हैं लारिसा बोनेसी

लारिसा एक ब्राजीलियन मॉडल और एक्ट्रेस हैं. वो बॉलीवुड में कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने सैफ अली खान की गो गोआ गॉन, अक्षय कुमार की देसी बॉयज जैसी कई फिल्मों में काम किया है. लारिसा तेलुगू फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. इतना ही नहीं वो आर्यन खान के कई इवेंट्स में भी नजर आ चुकी हैं.

ये भी पढ़ें: ना स्मोकिंग की, ना अल्कोहल पिया, फिर दीपिका कक्कड़ को कैसे हो गया कैंसर? भारती सिंह के पॉडकास्ट में बताई अंदर की बात