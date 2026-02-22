हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आर्यन खान को मिला बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया सम्मानित

Debut Star Aryan Khan Honored by CM: आर्यन खान ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवॉर्ड जीता और उन्हें सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सम्मानित किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Feb 2026 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

सितंबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" ने अपनी तेज-तर्रार कॉमेडी और दिलचस्प कहानी के कारण दर्शकों का ध्यान खींचा. ये शो नेटफ्लिक्स इंडिया पर नंबर 1 पर पहुंचा और ग्लोबल टॉप 10 (नॉन-इंग्लिश शो) में भी जगह बनाई. इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर इसके पोस्टर दिखना इस बात का सबूत है कि ये सीरीज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है.

सीरीज की जबरदस्त सफलता के बाद, आर्यन खान को 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए 'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड मिला. ये अवॉर्ड उन्हें 75वीं सालगिरह के खास मौके पर दिया गया और उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों सम्मानित किया गया. ये उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि है.

Aryan Khan & Devendra Fadnavis With High-Level Security at NBT Utsav

आर्यन खान ने अपने डेब्यू में डायरेक्शन की दुनिया में बनाई अलग पहचान

आर्यन खान ने इस सीरीज को खुद लिखा और डायरेक्ट किया. इसे गौरी खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया. इसमें लक्ष्य ललवानी, बॉबी देओल, मोना सिंह, राघव जुयाल, आन्या सिंह, मनोज पाहवा, मनीष चौधरी, सहेर, गौतमी कपूर और रजत बेदी जैसे कलाकार नजर आए.

आर्यन खान ने अपने डेब्यू में ही फिल्म मेकिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सफलता और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवॉर्ड उनके करियर की बड़ी उपलब्धि है. सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा सम्मानित होना उनके लिए गर्व का पल है और दर्शाता है कि नया टैलेंट इंडस्ट्री में तेजी से अपना मुकाम बना सकता है.हाल ही में उन्हें 'NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025' में भी इसी सीरीज के लिए 'डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड मिला था.

ओटीटी की सफलता के बाद बड़े पर्दे की ओर आर्यन

Aryan Khan’s Netflix Debut The Ba*ds of Bollywood Drops Sept 18

आर्यन खान ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी वेब सीरीज “द बैड्स ऑफ बॉलीवुड” से सफलता हासिल करने के बाद अब अपने पहले बड़े पर्दे के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है. यह फिल्म पूरी तरह से एंटरटेनिंग होगी और दर्शकों को मनोरंजन का पूरा अनुभव देने का दावा करती है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म को 2026 में फ्लोर पर लाया जाएगा.

यह उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है क्योंकि यह उनके लिए बड़े परदे पर कदम रखने का मौका है. और इंडस्ट्री में उनकी पहचान को और मजबूत करेगा. फैंस इस फिल्म को लेकर उत्साहित हैं और बेसब्री से इसकी घोषणा और रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.

Published at : 22 Feb 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
CM Devendra Fadnavis Aryan Khan The Bads Of Bollywood
