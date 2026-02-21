प्रेगनेंसी की खबरों पर भड़कीं सरगुन मेहता, बोलीं- 'दो साल से मैं प्रेग्नेंट ही हूं'

टीवी और पंजाबी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर सरगुन मेहता की शादी को करीब 12 साल हो चुके हैं. शादी के इतने सालों बाद भी उन्होंने प्रेग्नेंसी प्लान नहीं की थी. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सामने आईं कि सरगुन मेहता शादी के 12 साल बाद मां बनने वाली हैं. इन खबरों ने रवि और सरगुन के फैंस को हैरान कर दिया था. लेकिन अब इन खबरों की सच्चाई खुद सरगुन ने सामने लाकर रख दी है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर प्रेगनेंसी की खबर पर चुप्पी तोड़ी है.

सरगुन ने तोड़ी चुप्पी

इस खबर के फैलने के बाद सरगुन मेहता भी इन पर रिएक्टर करने से खुद को रोक नहीं पाईं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'न्यूज को हमारी प्रेगनेंसी के बारे में हमसे पहले ही पता चल गया है वो भी पिछले दो साल से. उनके मुताबिक मैं प्रेग्नेंट थी. ये तो बहुत लंबी प्रेग्नेंसी है. शांत हो जाइए और निराधार खबरें फैलाना बंद कीजिए. खबर को छापने से पहले हमसे या हमारी टीम से यह पूछने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि ये खबर सही है या नहीं.'

हंसी नहीं रोक पाए रवि दुबे

इस पोस्ट के साथ सरगुन ने एक मजेदार कैप्शन भी लिखा है. जिसे पढ़कर उनके पति रवि दुबे भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. सरगुन ने कैप्शन में लिखा, 'आपको ऐसी प्रेग्नेंसी के बारे में कैसे पता चला, जिसके बारे में मुझे और रवि को खुद नहीं पता?' सरगुन की इस पोस्ट पर रवि ने कमेंट करते हुए उनके कैप्शन को टारगेट करते हुए लाफ ईमोजी बनाई है.

बता दें कि रवि दुबे और सरगुन मेहता '12/24 करोलबाग' सीरियल के सेट पर पहली बार मिले थे. यहीं से दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई और दोनों ने 7 दिसंबर 2013 को शादी कर ली. शादी के बाद से ही इन दोनों की जोड़ी को खूब सारा प्यार मिलता रहा है. हालांकि शादी के बाद से ही प्रेग्नेंसी की खबरें भी आ रही हैं.