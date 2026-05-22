'अट्रैक्ट होना गलत नहीं...', पिता राज बब्बर की शादी और अफेयर पर बोले बेटे आर्य

राज बब्बर की पर्सनल लाइफ हमेशा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही हैं. शादी, तलाक और अफेयर को लेकर हमेशा कई किस्से सुनने को मिलते हैं. इसी बीच आर्य बब्बर ने हाल ही में अपने पिता के रिश्तों पर खुलकर बात की. साथ ही बताया कि उनका परिवार और पिता आगे बढ़ चुके हैं. इसीलिए सबको भी इन बातों को पीछे छोड़ देना चाहिए.

इस रिश्ते से उन्हें कैसा लगता है?

हाल ही में विक्की लालवानी के साथ बातचीत में आर्य बब्बर ने कहा, 'जब स्मिता पाटिल मेरे पापा की जिंदगी में आई, तब मैं सिर्फ 3 या 4 साल का था. इसीलिए उन्हें उस समय इस बारे में ज्यादा पता नहीं था और उन्हें याद भी नहीं है. लोग उनसे पूछते थे कि इस रिश्ते से उन्हें कैसा लगता है? लेकिन मेरे पास अब इसके बारे में कुछ कहने के लिए नहीं है. आज मैं 44 साल का हूं और ये सारी चीजें मेरे बचपन में हुई थीं.'

इसके बाद उन्होंने अपने पिता के बारे में कहा, 'पापा ने अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है और परिवार के लिए बहुत कुछ किया. इसके बावजूद लोग बस उनके अफेयर, प्यार और रिश्ते को याद रखते हैं. पापा ने हर रिश्ते को बहुत सम्मान दिया है इसीलिए इस एक बात को उनके लाइफ से नहीं जोड़ना चाहिए. मेरा परिवार और पापा भी अब इन सभी चीजों से आगे बढ़ चुके हैं, तो लोगों को भी आगे बढ़ जाना चाहिए.'

ये भी पढ़ें: 46 की उम्र में उर्वशी ढोलकिया ने बिखेरा ग्लैमर, ब्लैक आउटफिट और शॉर्ट हेयर में लगीं बला की हसीन, देखें फोटोज

रेखा की तरफ आकर्षित थे राज बब्बर

इसके अलावा उन्होंने कहा, 'किस बच्चे को ये अच्छा लगेगा कि उसके पिता का अफेयर था. लेकिन जो हुआ, वो हो चुका है और अब सब ठीक भी है. पापा आगे बढ़ चुके हैं और उनका एक और अफेयर भी था इसीलिए जिंदगी में हर बात का बोझ नहीं लेना चाहिए. वहीं आर्य बब्बर ने रेखा संग पिता के अफेयर पर बताया कि रेखा के तरफ मेरे पापा का अट्रैक्ट होना गलत नहीं हैं. वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उन्हें पसंद करने लगेगा. अट्रैक्ट होना इंसान की भावना है, इसमें गलत नहीं हैं.

बातचीत के जब आर्य से नादिरा और राज बब्बर के तलाक के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया, 'मैंने पापा से कभी इस बारे में बात नहीं की. मैं अपने छोटे भाई की इज्जत करता हूं और स्मिता पाटिल को मैं 'मां' कहता हूं. हम हमेशा उन्हें सम्मान देंगे क्योंकि पापा ने भी उन्हें प्यार और सम्मान दिया था.'

राज बब्बर का रिश्ता

बता दें कि राज बब्बर ने पहले 1975 में नादिरा बब्बर से शादी की थी. इसके बाद दोनों के दो बच्चे हुए, आर्य बब्बर और जूही बब्बर. हालांकि राज बब्बर को स्मिता पाटिल से प्यार हो गया और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1982 में नादिरा और राज का तलाक हो गया. ठीक एक साल बाद 1983 के स्मिता और राज ने शादी की, हालांकि प्रतीक बब्बर को जन्म देने के कुछ दिन बाद 1986 में स्मिता का निधन हो गया. फिर राज बब्बर और नादिरानेक साथ आ गए और साथ रहने लगे.

ये भी पढ़ें: पूजा भट्ट ने शेयर की आमिर खान संग अपनी थ्रो बैक तस्वीरें, लिखा- 'इनके पीछे की कहानी एक दिन जरूर...'