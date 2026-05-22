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येलो-ग्रीन एथनिक लुक में छाईं तृप्ति डिमरी, 'मां बहन' की एक्ट्रेस की सादगी ने जीता दिल, देखें फोटोज
Tripti Dimri Photos: एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो येलो-ग्रीन सूट पहने नजर आ रही हैं. उनकी सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मां बहन' को लेकर चर्चा में हैं. ये डार्क कॉमेडी फिल्म 4 जून, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. एक्ट्रेस इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. अब इस बीच तृप्ति ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो येलो-ग्रीन सूट पहने नजर आ रही हैं. उनकी सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया है. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
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Published at : 22 May 2026 01:29 PM (IST)
Tags :TRIPTI DIMRI Maa Behen
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