पूजा भट्ट ने शेयर की आमिर खान संग अपनी थ्रो बैक तस्वीरें, फैंस से किया ये वादा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपूजा भट्ट ने शेयर की आमिर खान संग अपनी थ्रो बैक तस्वीरें, लिखा- 'इनके पीछे की कहानी एक दिन जरूर...'

पूजा भट्ट ने शेयर की आमिर खान संग अपनी थ्रो बैक तस्वीरें, लिखा- 'इनके पीछे की कहानी एक दिन जरूर...'

Pooja Bhatt Share Old Pics With Aamir Khan: पूजा भट्ट ने आमिर खान संग अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर कर फैंस को हैरान कर दिया है. एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों की कहानी बताने का भी वादा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 22 May 2026 02:14 PM (IST)
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अभिनेत्री और फिल्म निर्माता पूजा भट्ट ने हाल ही में सुपरस्टार आमिर खान के साथ अपने पुराने फोटोशूट की एक तस्वीर शेयर कर अपने फैंस को इमोशनल कर दिया और पुरानी यादों में पहुंचा दिया. ये थ्रोबैक तस्वीरें फेमस फोटोग्राफर गौतम राज्याध्यक्ष ने क्लिक की थी. वहीं फोटो के साथ एक्ट्रेस ने क्रिप्टिक कैप्शन भी लिखा है.

पूजा भट्ट ने आमिर खान संग शेयर की पुरानी तस्वीरें
बता दें कि पूजा भट्ट ने सोशल मीडिया पर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वह और आमिर खान एक जैसे व्हाइट कपड़ों में नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों में विंटेज लेकिन फिर भी ताजगी भरा अंदाज दिख रहा है. ये तस्वीरें मशहूर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर गौतम राज्याध्यक्ष ने खींची हैं.  पूजा भट्ट ने तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, "एक दिन मैं गौतम राज्याध्यक्ष के ह्यूजेस रोड स्थित आलीशान घर की बालकनी में खींची गई इन तस्वीरों के पीछे की कहानी जरूर शेयर करूंगी. लेकिन अभी नहीं... अभी नहीं." तस्वीरों में यंग आमिर खान और पूजा भट्ट व्हाइट कलर कपड़ों में ट्विंग करते दिख रहे हैं और कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं.

 

 
 
 
 
 
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पूजा-आमिर ने 'दिल है के मानता नहीं' में किया था काम
बता दें कि पूजा भट्ट और आमिर खान ने महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दिल है के मानता नहीं' में एक साथ काम किया था. ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी और आज भी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा रोमांटिक फिल्मों में से एक मानी जाती है. फिल्म में आमिर ने एक पत्रकार रघु जेटली का किरदार निभाया था, जबकि पूजा ने अमीर घर की लड़की पूजा धर्मचंद की भूमिका निभाई थी जो घर से भाग जाती है. फिल्म में अनुपम खेर ने पूजा के पिता का किरदार प्ले किया था. 

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पूजा भट्ट करियर
पूजा भट्ट के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने 1989 में अपने पिता महेश भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म 'डैडी' से बॉलीवुज में डेब्यू किया था.वर्क फ्रंट की बात करें तो पूजा भट्ट हाल ही में 'बॉम्बे बेगम्स' और 'बिग बॉस ओटीटी 2' जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आई थीं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरों के साथ ही अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.

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Published at : 22 May 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Pooja Bhatt Dil Hai Ke Manta Nahin
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