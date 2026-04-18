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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडArshad Warsi Upcoming Movies: इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे अरशद वारसी, 'किंग' समेत रिलीज होंगी ये धांसू मूवीज

Arshad Warsi Upcoming Movies: इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे अरशद वारसी, 'किंग' समेत रिलीज होंगी ये धांसू मूवीज

Arshad Warsi Upcoming Movies: बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी आने वाले समय में एक से बढ़कर एक फिल्मों नजर आएंगे. आइए उनकी अपकमिंग फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Apr 2026 04:01 PM (IST)
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बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर अरशद वारसी आज किसी पहचान के मोतहाज नहीं हैं. वो फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. 19 अप्रैल को अरशद वारसी अपना 58वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. तो चलिए ऐसे में उनकी अपकमिंग फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

'धमाल 4'
अरशद वारसी जल्द ही फिल्म 'धमाल 4' में नजर आएंगे. ये कॉमेडी सीरीज 'धमाल' फ्रैंचाइजी की चौथी इंस्टॉलमेंट है. अरशद इस फिल्म में  रितेश देशमुख, तुषार कपूर और अजय देवगन जैसे एक्टर्स के साथ दिखाई देंगे. ये गैंग एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए लौट रही है.

Arshad Warsi Upcoming Movies: इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे अरशद वारसी, 'किंग' समेत रिलीज होंगी ये धांसू मूवीज

कॉमेडी के दिग्गज निर्देशक इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में ओरिजनल कलाकार ही कमबैक कर रहे हैं. संजय मिश्रा और जावेद जाफरी, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजली आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन जैसे कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. 'धमाल 4' 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. 

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'वेलकम टू द जंगल'
अरशद वारसी के पास फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' भी है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 'वेलकम टू द जंगल' कॉमेडी सीरीज 'वेलकम' फ्रैंचाइजी का तीसरा पार्ट है. सबसे पहली फिल्म 2007 में आई थी. वहीं इसका सीक्वल 'वेलकम बैक' 2015 में आया था. फिल्म को अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Arshad Warsi Upcoming Movies: इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे अरशद वारसी, 'किंग' समेत रिलीज होंगी ये धांसू मूवीज

'किंग'
अरशद वारसी की अपकमिंग मूवीज में शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' भी शामिल है. इसमें वो एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और अभय वर्मा जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. 'किंग' के जरिए शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान थिएटरिकल डेब्यू करने जा रही हैं. फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है.

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'गोलमाल 5'

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अरशद वारसी की फिल्म 'गोलमाल 5' भी कतार में है. ये रोहित शेट्टी की फिल्म 'गोलमाल' फ्रैंचाइजी की पांचवी किश्त है. जिसका दर्शखों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में अक्षय कुमार और अजय देवगन साथ में नजर आने वाले हैं. शरमन जोशी, कुणाल खेमू और तुषार कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.

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Published at : 18 Apr 2026 04:01 PM (IST)
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