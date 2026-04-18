एली अवराम ने बॉलीवुड के काले राज से उठाया पर्दा, साउथ इंडस्ट्री को बताया बेहतर

एली अवराम ने हाल ही में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बिताए गए सफर पर खुलकर बात की है. साथ ही उन्होंने बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के काम करने के तरीके में क्या अंतर है, उस पर बात की.लेटेस्ट इंटरव्यू में एली ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सेट्स को ज्यादा शांत बताया.

साथ ही कहा कि वहां के लोग एक-दूसरे को समझते हैं.एली अवराम ने लेटेस्ट इंटरव्यू में बॉलीवुड से जुड़े बुरे एक्सपीरियंस को शेयर किया. उन्होंने बताया कि सेट पर कई बार ऐसा हुआ जब उनकी छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा गया.

एली अवराम ने खोली बॉलीवुड की पोल

एक्ट्रेस ने कहा,'अगर आप खाना खा रहे हो और आपको बताया जाए कि शॉट तैयार है, तो आपको तुरंत जाना होता है.यहां तक कि अगर आप बेहोश भी हो जाएं, तब भी शॉट ज्यादा जरूरी होता है.'हालांकि, उन्होंने ये भी क्लियर किया कि ये हर प्रोजेक्ट पर लागू नहीं होता है कुछ टीम्स बेहद ही केयरिंग होती है.

ये भी पढ़ें:-कभी हार्दिक पंड्या संग जुड़ा था एली अवराम का नाम, खूब होते थे दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे

एली अवराम ने कहा कि साउथ इंडस्ट्री में महिलाओं को कंटेंट-ड्रिवन रोल्स ज्यादा मिलते हैं. जबकि बॉलीवुड में अक्सर टाइपकास्टिंग होती है. उन्होंने कहा कि अगर आपको एक बार ग्लैमरस रोल में देखा जाता है, तो उसी तरह के रोल ऑफर होते रहते हैं.

ये भी पढ़ें:-एली अवराम के साथ सोना चाहता था डायरेक्टर, हाथ मिलाते वक्त की थी ऐसी हरकत

मलंग में अपने रोल को लेकर एली ने बताया कि इंडस्ट्री के कई लोग उन्हें उस तरह के गंभीर किरदार में देखकर हैरान थे. इससे उन्हें एहसास हुआ कि इंडस्ट्री में लोगों की सोच और धारणा किसी कलाकार के करियर को काफी हद तक इफेक्ट करती है.

आमिर खान के साथ एक गाने कोई जा ना में काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए एली ने कहा कि वो बेहद ही डाउन-टू-अर्थ इंसान हैं. वहीं, उन्होंने शाहरुख खान से मुलाकात को खास बताया. एक्ट्रेस ने कहा कि देवदास उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी, जिससे उन्हें इस इंडस्ट्री से प्यार हो गया.

ये भी पढ़ें:-आपकी कहानी का सच्चा हिस्सा हूं..' धुरंधर की यालीना ने पिता के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट, राज अर्जुन ने दिया रिएक्शन