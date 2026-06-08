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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वEarthquake News: सुबह-सुबह डोली धरती, एक घंटे में लगातार तीन झटके, 7.7 तीव्रता का आया भयंकर भूकंप

Earthquake News: सुबह-सुबह डोली धरती, एक घंटे में लगातार तीन झटके, 7.7 तीव्रता का आया भयंकर भूकंप

Philippines Earthquake: फिलीपींस में एक घंटे में तीन बार झटके लगे हैं. पहला भूकंप 5 बजकर 7 मिनट पर आया था, इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई थी. दूसरा झटका 5 बजकर 18 मिनट पर आया और तीसरा झटका 6.25 बजे लगा.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 08 Jun 2026 06:59 AM (IST)
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फिलीपींस में सोमवार (8 जून) को सुबह-सुबह भूकंप के जोरदार झटके लगे हैं. यहां एक घंटे में तीन बार धरती हिली है. रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई है. यह भूकंप फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप में आया था, इसके बाद फिलीपींस और इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है. 

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, फिलीपींस में एक घंटे के भीतर तीन बार झटके लगे हैं. पहला भूकंप 5 बजकर 7 मिनट पर आया था, इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई थी. दूसरा झटका 5 बजकर 18 मिनट पर आया. इसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 मापी गई. जबकि तीसरा झटका 6.25 मिनट पर आया, जिसकी तीव्रता 6.6 मापी गई. 

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जापान, इंडोनेशिया समेत इन देशों में अलर्ट

अलजजीरा के मुताबिक, फिलीपींस के पास आए जबरदस्त भूकंप के बाद जापान ने अपने प्रशांत महासागर तट के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग का अनुमान है कि जापान के कुछ इलाकों में एक मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं.

भूकंप के बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने सुनामी का खतरा बताते हुए चेतावनी जारी की है. एजेंसी के मुताबिक, खतरनाक लहरें समुद्र तट पर स्थित द्वीप को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसके बाद इंडोनेशिया की जियोफिजिक्स एजेंसी ने भी देश के उत्तरपूर्वी तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की और अपने नागरिकों को सतर्क रहने के साथ-साथ निर्देशों का पालन करने की अपील की. 

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चेतावनी में कहा गया है कि शक्तिशाली भूकंप से काफी नुकसान हो सकता है और आने वाले घंटों और दिनों में इसके बाद तेज झटके आ सकते हैं. बीते रविवार को भी भारत समेत कई देशों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे. भारत के साथ-साथ नेपाल, चीन और भूटान में आए भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.3 मापी गई थी. इस भूकंप का केंद्र भूटान था.

Published at : 08 Jun 2026 06:38 AM (IST)
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