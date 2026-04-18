रणवीर सिंह को 'शक्तिमान' के रोल में क्यों नहीं लेना चाहते मुकेश खन्ना? एक्टर ने बता दी वजह

दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना अपने बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, और अक्सर वे फिल्म इंडस्ट्री और सामाजिक मुद्दों पर अपनी क्लियर स्टेटमेंट के लिए सुर्खियों में भी रहते हैं. हाल ही में, अभिनेता ने आइकॉनिक इंडियन सुपरहीरो शक्तिमान के रीबूट पर बात की और ये भी बताया कि आखिर वह रणवीर सिंह को इस किरदार में लेने के खिलाफ क्यों हैं. इस दौरान उन्होंने 'धुरंधर: द रिवेंज' एक्टर की तारीफ भी की.

‘शक्तिमान’ के लिए रणवीर सिंह क्यों नहीं मुकेश खन्ना को पसंद?

दरअसल जूम से बात करते हुए, मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह की वर्सेटैलिटी की तारीफ की, लेकिन साथ ही अपने रुख पर भी कायम रहे. उन्होंने कहा, "देखिए, मैं इसके खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि हालांकि वह एक शानदार अभिनेता हैं, उनमें जबरदस्त एनर्जी है, वह 'धुरंधर' कर सकते हैं, वह 'गली बॉय' कर सकते हैं, वह 'खिलजी' कर सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन शक्तिमान में सिर्फ अभिनेता ही नहीं, चेहरा भी जरूरी होता है. जैसे पृथ्वीराज चौहान को खड़े होने पर पृथ्वीराज चौहान जैसा दिखना चाहिए, जो अक्षय कुमार फिल्म में नहीं दिखे. उन्होंने विग वगैरह लगाई थी. जब मैंने कोई ऐतिहासिक किरदार निभाया, तो मुझे सिर्फ कपड़े बदलने में ही डेढ़ घंटा लग जाता था. मैं सात इंच का मुकुट पहनता था.”

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‘करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा’

इसी बातचीत के दौरान मुकेश खन्ना ने ये भी खुलासा किया कि उनके विरोध के कारण उन्हें पैसों का नुकसान हो रहा है. उन्होंने बताया कि सोनी पिक्चर्स इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए बेताब है. अभिनेता ने कहा, “यह मेरा नुकसान है. मुझे करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है क्योंकि सोनी मुझे करोड़ों रुपये देने को तैयार है. मैंने कहा, ‘रुको, मुझे ये कलाकार नहीं चाहिए.’ वे अड़े हैं, और मैं भी. उन्हें एक स्टार चाहिए, मुझे नहीं. अगर मुझे इजाज़त दी जाए, तो मैं पूरे देश में ऑडिशन लेकर शक्तिमान का किरदार निभाने वाले अभिनेता को चुनूंगा. इससे आपको पब्लिसिटी भी मिलेगी और एक ऐसा लड़का भी मिलेगा जो दिखने में सुंदर, सरल और दयालु हो. मेरे लिए, कोई भी ऐसा अभिनेता जिसकी पहले से कोई छवि हो, शक्तिमान नहीं बन सकता.”

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धुरंधर 2 बन चुकी है बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म

इस बीच, रणवीर सिंह फिलहाल धुरंधर 2 की सुपर सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. ये फिल्म सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और पुष्पा 2 के बाद देश की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बै. ये बॉलीवुड की पहली11 सौ करोड़ी फिल्म भी है.