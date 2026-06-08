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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे सूर्यकुमार की टीम, रहाणे-दुबे टॉप पर; देखें श्रेयस अय्यर की टीम का हाल

पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे सूर्यकुमार की टीम, रहाणे-दुबे टॉप पर; देखें श्रेयस अय्यर की टीम का हाल

Mumbai T20 League Points Table: मुंबई में इस समय मुंबई टी20 लीग खेली जा रही है. इस लीग की पॉइंट्स टेबल में सूर्यकुमार यादव की टीम सबसे फिसड्डी साबित हुई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Jun 2026 09:36 AM (IST)
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IPL 2026 के समाप्त होने के बाद भारत के कई सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी मुंबई टी20 लीग में धमाल मचा रहे हैं. सूर्यकुमार यादव से लेकर अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे अपनी-अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं. भारत की टी20 टीम के नवनियुक्त कप्तान श्रेयस अय्यर सोबो मुंबई फैल्कंस टीम की कमान संभाल रहे हैं.

यह टूर्नामेंट 1 जून से शुरू हुआ था और फाइनल मैच 13 जून को खेला जाएगा. टूर्नामेंट में 14 मैच पूरे होने के बाद सूर्यकुमार यादव की टीम ट्रायम्फ नाइट्स पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है, वहीं अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में नॉर्थ मुंबई पैन्थर्स अब तक अपने चारों मैच जीतकर टॉप पर विराजमान है.

सूर्या की टीम फिसड्डी

सूर्यकुमार यादव की टीम ट्रायम्फ नाइट्स अब तक मुंबई टी20 लीग 2026 में अपने तीनों मैच हारकर टेबल में सबसे नीचे है. अजिंक्य रहाणे अपनी कप्तानी में नॉर्थ मुंबई पैन्थर्स को टॉप पर ले जा चुके हैं. शिवम दुबे इस टूर्नामेंट में एआरसीएस अंधेरी टीम की कप्तानी कर रहे है. उनकी टीम फिलहाल टेबल में दूसरे स्थान पर बनी हुई है. 

श्रेयस अय्यर की टीम का हाल

श्रेयस अय्यर इस टूर्नामेंट में सोबो मुंबई फैल्कंस टीम के लिए खेल रहे हैं, जो 3 मैचों में दो जीत दर्ज कर अंक तालिका में चौथे स्थान पर काबिज है. उनकी टीम में अंगकृष रघुवंशी भी खेल रहे हैं.

बता दें कि इस लीग में केवल वे खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलते हैं. ठाकुर ईगल थाने स्ट्राइकर्स के कप्तान हैं, लेकिन उनकी टीम भी फिसड्डी साबित हुई है. स्ट्राइकर्स अब तक 4 मैचों में केवल एक जीत दर्ज कर सकी है.

पॉइंट्स टेबल

  1. नॉर्थ मुंबई पैन्थर्स
  2. एआरसीएस अंधेरी
  3. मराठा रॉयल्स
  4. सोबो मुंबई फैल्कंस
  5. आकाश टाइगर्स
  6. बांद्रा ब्लास्टर्स
  7. ईगल थाने स्ट्राइकर्स
  8. ट्रायम्फ नाइट्स

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 Jun 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Points Table SURYAKUMAR YADAV SHREYAS IYER Mumbai T20 League
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