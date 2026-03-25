मां को याद कर इमोशनल हुईं अंशुला कपूर, अर्जुन बोले- 14 साल बाद भी आपके बिना हम खोए हुए हैं

अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर की मां मोना सूरी की 25 मार्च को डेथ एनिवर्सरी है. अर्जुन और अंशुला ने मां के लिए इमोशनल पोस्ट किया है. उन्होंने बताया कि वो मां को कितना मिस करते हैं.

अंशुला कपूर ने किया पोस्ट

अंशुला ने पोस्ट कर लिखा, 'मां, मुझे आपके बारे में सब कुछ याद नहीं रहा. लेकिन मुझे ये अच्छे से याद है कि आपका अपना होने का एहसास कैसा था. हर छोटी-छोटी बातों के लिए आपके पास आना. सिरदर्द, खराब दिन, शिकायत, जिनका कोई सेंस भी नहीं बनता था. फिर भी आपकी नजरों में उन बातों की उतनी ही अहमियत होती है.

आगे उन्होंने कहा, 'मेरा एक ऐसा रूप था जो सिर्फ आपके सामने था. मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा उसी की कमी खलती है. सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आपकी उस नजर की जिससे आप मुझे देखती थी.'

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इसके अलावा उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'शोक सिर्फ उस इंसान को नहीं, बल्कि उसकी यादों को भी धुंधला कर देता है. इसका मुझे अपनी मां को लेकर डर रहता है. जब मेरी मां चली गई थीं, तब यादें ताजा थीं, और उन यादों के जरिए मुझे वो याद थीं. किसी ने मुझसे इस हफ्ते पूछा कि मेरी बचपन की फेवरेट याद क्या है और मेरा माइंड ब्लैंक था. इसीलिए नहीं कि मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं ढूंढ़ नहीं पा रही हूं. ऐसा लग रहा था कि यादें दरवाजे के पीछे बंद हैं. और फि में चिंता हुई कि क्या होगा कि मैं उनकी आवाज भूल गई तो. मैं इसे लेकर तैयार नहीं हूं. '

वहीं अर्जुन कपूर ने भी मां के लिए पोस्ट किया है. अर्जुन ने एक बचपन की फोटो शेयर की है और ब्रोकन हार्ट इमोजी बनाई है. वहीं एक फोटो में उन्होंने लिखा- 14 साल हो गए और हम आपके बिना अभी भी खोए हुए हैं.







