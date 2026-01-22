'ब्रेकअप करा के चिढ़ा रहे हो', एपी ढिल्लन के लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट कर पूछ रहे यूजर्स

बीते दिनों एपी ढिल्लन के कॉन्सर्ट के दौरान हुए विवाद के बाद से सोशल मीडिया इसे भूलने को ही तैयार नहीं है. ऐस में कभी तारा तो कभी वीर तो कभी एपी ढिल्लन खुद ट्रोल्स के निशाने पर आ रहे हैं. एपी ढिल्लन के कॉन्सर्ट के बाद वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया के ब्रेकअप की खबरें सामने आईं. वहीं अब हाल ही में एपी ढिल्लन ने एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो पर नेटिजन्स उन्हें कह रहे हैं कि उन्होंने ही तारा और वीर का ब्रेकअप करवाया है.

दरअसल हाल ही में एपी ढिल्लन ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं. इसके साथ उन्होंने इस वीडियो में उन्होंने गाना लगाया है 'थोड़ी सी दारू'. इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में एपी ढिल्लन ने लिखा, 'अपनी कहानी बाकी है अभी'. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया यूजर्स ने एपी ढिल्लन के इस कैप्शन को पकड़ लिया और उन पर सवालों की बौछार ही कर दी. पहले यहां वीडियो देखिए:

इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'तारा को इनडायरेक्टली मैसेज किया जा रहा है', एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अच्छा खासा रिलेशनशिप खा भाई', इसी तरह और भी यूजर्स ने कमेंट्स किए हैं.