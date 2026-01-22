'तू या मैं' का ट्रेलर हुआ रिलीज, मगरमच्छ के बीच फंसे शनाया कपूर और आदर्श गौरव, कैसे बचेंगे?

शनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर फिल्म 'तू या मैं' का पिछले कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था. इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद जब इसका टीजर आया था तो लोग बेहद एक्साइटेड हो गए थे, इसकी कहानी जानने के लिए. अब लोगों की बेचैनी थोड़ी कम हुई है क्योंकि फाइनली फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. जो काफी एक्साइटिंग है. ट्रेलर से पता चलता है कि ये एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है.

क्या- क्या है ट्रेलर में?

इस फिल्म के ट्रेलर में शनाया हैं, आदर्श गौरव हैं और तीसरा कैरेक्टर है मगरमच्छ. इन तीनों के बीच सर्वाइवल किसे करना है ये तो हम सभी जानते है. ये ट्रेलर थोड़ा सा डराता है और थोड़ा सा एक्साइटमेंट को भी बढ़ा देता है. ट्रेलर की शुरुआत तो बड़ी ही आम सी होती है लेकिन मगरमच्छ की एंट्री के बाद फिल्म का पूरा स्वाद ही बदल जाता है. पहले यहां ट्रेलर देखें इसके बाद आगे बात करते हैं:

मगरमच्छ का शिकार कौन?

'तू या मैं' के ट्रेलर की शुरुआत होती है 'खून भरी मांग' के मगरमच्छ वाले सीन के साथ. क्योंकि इस फिल्म का भी मेन कैरेक्टर या कहें कि मेन विलेन मगरमच्छ ही है. शनाया और आदर्श गौरव दोनों ही इंफ्लुएंसर्स हैं. दोनों की एक कोलैब के लिए मुलाकात होती है और दोस्ती हो जाती है. इसी के चलते दोनों कहीं बाहर जाते हैं जहां इनकी मुलाकात मगरमच्छ से होती है. फिर शुरू होता है प्यार का असली इंम्तेहान, अब ये खूंखार मगरमच्छ शनाया को अपना शिकार बनाएगा या आदर्श को ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा.

कब हो रही रिलीज?

ये फिल्म सिनेमाघरों में 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी. आगे की कहानी जानने के लिए जरूर सिनेमाघरों का रुख करें. वहीं आपको बता दें कि फिल्म में शनाया कपूर, आदर्श गौरव और मगरमच्छ के अलावा पारुल गुलाटी, मोना सिंह और सिद्धार्थ सिब्बल भी हैं. फिल्म को बिजॉय नम्बियार ने निर्देशित किया है और विनोद भानुशाली, हिमांशु शर्मा, आनंद एल राय और कमलेश भानुशाली इसके प्रोड्यूसर हैं.