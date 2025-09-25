सितंबर का चौथा शुक्रवार ओटीटी लवर्स के लिए काफी एक्साइटिंग रहने वाला है. दरअसल अलग-अलग जॉनर की कई फ़िल्में जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, एचबीओ और कई अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ हो रही हैं. इनमें शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री 'द डेविल इज़ बिज़ी' और टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' से लेकर दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता मोहनलाल अभिनीत रोमांटिक ड्रामा 'हृदयपूर्वम' तक, शामिल हैं. चलिए जानते हैं इस शुक्रवार को किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी फिल्म या सीरीज रिलीज हो रही है.

मृगया: द हंट

अभिरूप घोष द्वारा निर्देशित 'मृगया: द हंट' एक एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है. इसमें अनन्या भट्टाचार्य, सौरव दास और मुकेश अग्रोहरि मुख्य भूमिकाओं में हैं. 7.8 की IMDb रेटिंग वाली यह बंगाली फ़िल्म 26 सितंबर, शुक्रवार को ज़ी 5 प्लेटफ़ॉर्म पर स्ट्रीम होगी.

जनावर - द बीस्ट विदिन

जनावर - द बीस्ट विदिन एक एक्साइटिंग क्राइम ड्रामा सीरीज़ है जो सब-इंस्पेक्टर हेमंत कुमार (भुवन अरोड़ा) के बारे में है, जो एक आदिवासी पुलिस अधिकारी है और अपने ग्रामीण होमाटाउ छंद में एक बिन सिर की लाश, गायब सोने और एक लापता व्यक्ति की जांच कर रहा है. इस सीरीज में भगवान तिवारी और अतुल काले ने भी अहम रोल प्ले किया है. जनावर - द बीस्ट विदिन जी5 पर 26 सितंबर को स्ट्रीम हो रही है.

डेंजरस एनिमल्स

डेंजरस एनिमल्स एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है जो शार्क के प्रति जुनूनी सीरियल किलर टकर (जय कर्टनी) के बारे में है. वह एक आज़ाद ख्याल अमेरिकी सर्फर ज़ेफिर (हैसी हैरिसन) को किडनैप कर लेता है, ताकि शार्क को खिलाने की उसकी अजीबोगरीब रस्मों को अंजाम दे सके. इस फिल्म को लाइन्सगेट पर इस शुक्रवार 26 सितंबर से देख सकते हैं.

धड़क 2

धड़क 2 तमिल फिल्म "परियेरुम पेरुमल" का हिंदी रीमेक है. सिद्धांत चतुर्वेदी ने नीलेश नाम के एक दलित लॉ स्टूडेंट की भूमिका निभाई है और तृप्ति डिमरी ने विधि नाम की एक ऊंची जाति की लड़की की भूमिका निभाई है. यह सामाजिक मानदंडों के खिलाफ एक प्रेमी जोड़े के संघर्ष की कहानी है. इसे 26 सितंबर, शुक्रवार से नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

हृदयपूर्वम

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म 'हृदयपूर्वम' का निर्देशन सत्यन एंथिकाड ने किया है और इसमें बेसिल जोसेफ और मालविका मोहनन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं, यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म 26 सितंबर, 2025 से जियो हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी, यह फिल्म मलयालम, तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ सहित पांच भाषाओं में डिजिटल डेब्यू कर रही है.

ओडुम कुथिरा चाडुम कुथिरा

ओडुम कुथिरा चाडुम कुथिरा एक मलयालम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो एक दृढ़ निश्चयी दूल्हे की कहानी है जिसका सामना एक ऐसी महिला से होता है तो एकांत पसंत करती है. ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होने पर ठंडी साबित हुई थी. फिल्म में फहद फासिल, कल्याणी प्रियदर्शन और विनय फोर्ट मुख्य भूमिका में हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 26 सितंबर, शुक्रवार से देख सकते हैं.

सरकीत

सरकीत (2025) एक मलयालम ड्रामा फिल्म है जिसमें आसिफ अली, दिव्या प्रभा, दीपक परम्बोल और ओरहान ने अभिनय किया है, थमर के.वी. द्वारा निर्देशित, यह कहानी एक जोड़े, बालू (दीपक परम्बोल) और स्टेफी (दिव्या प्रभा) की है, जो अपने बेटे जेप्पू (ओरहान) और उसके एडीएचडी से जूझते हैं. इसे 26 सितंबर से मनोरमामैक्स पर देख सकते हैं.

सन ऑफ़ सरदार 2

सन ऑफ़ सरदार 2 जस्सी सिंह रंधावा (अजय देवगन) की कहानी को आगे बढ़ाती है, जो अपनी पत्नी डिंपल से सुलह करने के लिए स्कॉटलैंड जाता है. लेकिन, वह एक भीड़ के झगड़े और एक सिख विवाह में उलझ जाता है, जहां एक जोड़े को शादी के लिए अपने परिवारों की मंज़ूरी लेने में मदद की ज़रूरत होती है. इस फिल्म में मृणाल ठाकुर, रवि किशन, विंदु दारा सिंह, कुब्रा सैत सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 26 सितंबर, शुक्रवार से एंजॉय कर सकते हैं.

सुमति वलावु

सुमति वलावु एक मलयालम हॉरर-कॉमेडी फ़िल्म है जो केरल के एक गाँव, जिसे स्थानीय रूप से "सुमति वलावु" के नाम से जाना जाता है, की एक भुतहा सड़क के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी कुछ लोगों के समूह की है जिनेक साथ उस इलाके में सुपरनैचुरल घटनाएं होती हैं. यहां सुमति नाम की एक तमिल महिला की दुखद कहानी सामने आती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका भूत उस इलाके में भटकता है. इस फ़िल्म में अर्जुन अशोकन, गोकुल सुरेश, सैजू कुरुप और शिवदा मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म को जी5 पर 26 सितंबर से देखा जा सकता है.