अनुपम खेर ने स्विट्जरलैंड से शेयर किया वीडियो, इन एक्ट्रेसेस को किया सलाम

अनुपम खेर ने स्विट्जरलैंड से शेयर किया वीडियो, कहा- 'शिफॉन की साड़ी में शूटिंग करने वाली एक्ट्रेसेस को सलाम'

Anupam Kher Switzerland Video: अनुपम खेर ने स्विट्जरलैंड के बर्फीले पहाड़ों का एक वीडियो शेयर किया है. इस दौरान उन्होंने ठंड में भी काम करने के लिए एक्ट्रेसेस की लगन को सलाम किया है.

By : आईएएनएस | Updated at : 28 Oct 2025 09:26 PM (IST)
Preferred Sources

अभिनेता अनुपम खेर कई दिनों से स्विट्जरलैंड की सैर पर निकले थे. इस दौरान वे सोशल मीडिया के जरिए वहां की खूबसूरत वादियों और नजारों की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर अपडेट दे रहे थे. इसी बीच अभिनेता ने मंगलवार को बताया कि वे भारत लौट रहे हैं.

अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे स्विट्जरलैंड की मशहूर जंगफ्राऊ चोटी की बर्फ से ढकी वादियों में नजर आ रहे हैं. वीडियो पोस्ट कर अभिनेता ने कैप्शन में लिखा- 'मैं अपने खूबसूरत देश भारत लौटने के रास्ते में हूं. अगले कुछ दिनों में मैं स्विट्जरलैंड की अपनी यात्रा की बाकी तस्वीरें और वीडियो शेयर करूंगा.'

'शिफॉन की साड़ी पहनकर गानों की शूटिंग...'
अनुपम खेर ने आगे लिखा- 'ये वीडियो जुंगफ्राऊ की बर्फीली चोटी पर बनाया गया है. कहा जाता है कि यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है. सच में, उन सभी भारतीय एक्ट्रेसेस को सलाम, जिन्होंने यहां माइनस 7 डिग्री तापमान में सिर्फ शिफॉन की साड़ी पहनकर गानों की शूटिंग की. यह है असली समर्पण. मेरा तो वहां कपड़ों की पांच परत पहनकर भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था. जय हो!'

 
 
 
 
 
अनुपम खेर का वर्कफ्रंट
अभिनेता अनुपम खेर आने वाले दिनों में 'द इंडियन हाउस फिल्म' में दिखने वाले हैं. इस फिल्म में अभिनेता के साथ-साथ निखिल सिद्धार्थ और सई मांजरेकर भी नजर आएंगी. अभी तक फिल्म को लेकर बाकी जानकारियां सामने नहीं आई हैं. खबर है अभिनेता अनुपम खेर, सूरज बड़जात्या की आगामी फिल्म में नजर आ सकते हैं.

जुंगफ्राऊ: बॉलीवुड फिल्मों की हिट लोकेशन
जुंगफ्राऊ स्विट्जरलैंड का एक प्रसिद्ध बर्फीला पहाड़ है. इसकी ऊंचाई करीब 4,158 मीटर है और इसे 'टॉप ऑफ यूरोप' कहा जाता है. इसके पास में जुंगफ्राऊजोच रेलवे स्टेशन है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है. यह क्षेत्र बर्फ से ढके ग्लेशियर, पारंपरिक पर्वतीय गांव, स्पिंक्स वेधशाला और मनोरम सीन इसे पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट बनाते हैं. बॉलीवुड के कई गाने जैसे 'चांदनी' और 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के सीन इसी क्षेत्र में फिल्माए गए हैं. फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के कारण जुंगफ्राऊ काफी फेमस हो गया था. फिल्म के कुछ सीन इंटरलाकेन और जुंगफ्राउजोच में विक्टोरिया में फिल्माए गए थे.

 

Published at : 28 Oct 2025 09:20 PM (IST)
