71 की उम्र में भी अनुपम खेर का फिटनेस जोश बरकरार, बोले- मेरे लिए वर्कआउट मेडिटेशन जैसा

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ फिटनेस को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं. 71 साल की उम्र में भी वो खुद को फिट रखने के लिए रोज जिम जाते हैं और अपनी वर्कआउट रूटीन को पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हैं. वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फिटनेस वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हैं.

अनुपम खेर ने शेयर किया जिम वीडियो

हाल ही में अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया जिम वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्टर अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं. वो वजन उठाने के साथ-साथ पीठ की मसल्स को मजबूत करने के लिए भी कड़ी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि अनुपम खेर अपनी फिटनेस को लेकर काफी गंभीर हैं. वो जिम में अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं. उनके इस वीडियो को फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं और उनकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं.

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मेरे लिए वर्कआउट करना किसी मेडिटेशन से कम नहीं है...

वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने एक खास नोट भी लिखा. उन्होंने बताया कि शरीर में हो रहे छोटे-छोटे बदलाव उन्हें आगे बढ़ने के लिए इम्प्रेस करते हैं. एक्टर ने लिखा, 'छोटी मसल्स को उभरते हुए देखना खुशी की बात है. मेरे लिए वर्कआउट करना किसी मेडिटेशन से कम नहीं है. ये इंसानी जज्बे की एक छोटी सी जीत है. ये किसी भी उम्र और जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हासिल की जा सकती है. जय हो.'

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अनुपम खेर के इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो की एक और खास बात इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है. एक्टर ने वीडियो में 'शिव तांडव स्तोत्र' की लाइन 'जटा तवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले' को शामिल किया है. इस गाने को मशहूर गायक शंकर महादेवन ने अपनी आवाज दी है.

'खोसला का घोसला 2' को लेकर चर्चा में अनुपम खेर

वर्क फ्रंट की बात करें तो अनुपम खेर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'खोसला का घोसला 2' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है. प्रशांत बांगिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अनुपम खेर के अलावा बोमन ईरानी, रणवीर शौरी, प्रवीण डबास, दिव्या खोसला, रवि किशन और किरण जुनेजा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

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