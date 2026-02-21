हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सूबेदार' के ट्रेलर रिलीज से पहले अनुपम खेर ने दिया बड़ा 'स्पॉइलर', अनिल कपूर की एक्टिंग को लेकर कह दी ये बात

'सूबेदार' के ट्रेलर रिलीज से पहले अनुपम खेर ने दिया बड़ा 'स्पॉइलर', अनिल कपूर की एक्टिंग को लेकर कह दी ये बात

Anupam Kher: अनुपम खेर ने फिल्म ‘सूबेदार’ का ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही देखकर अनिल कपूर की जमकर तारीफ की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन शेयर करते हुए कहा कि उन्हें अनिल कपूर पर गर्व है.

By : आईएएनएस | Updated at : 21 Feb 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

69 साल की उम्र में भी अनिल कपूर हिंदी फिल्मों में जिस तरह से एक्टिव हैं वो सच में सबको हैरान कर रहा है. उनकी फिटनेस और एक्शन सीन्स देखकर आज भी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं. अनिल कपूर के लिए उम्र बस नंबर लगती है क्योंकि एनर्जी के मामले में वो कई यंग एक्टर्स को भी टक्कर देते नजर आते हैं.

‘सूबेदार’ में देखकर दंग रह गए अनुपम खेर
अनिल कपूर का यही दमदार अवतार देखकर अनुपम खेर भी हैरान रह गए हैं. फिल्म ‘सूबेदार’ में उनकी एक्टिंग स्किल्स और एनर्जी के वो इतने बड़े फैन हो गए कि खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाए है. इतना ही नहीं ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही उन्होंने एक बड़ा स्पॉइलर भी दे दिया है.

ट्रेलर से पहले ही कर दी जमकर तारीफ
‘सूबेदार’ का ट्रेलर अभी रिलीज नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले ही अनुपम खेर ने ट्रेलर की खास बातों पर खुलकर बात की और अनिल कपूर की जमकर तारीफ की है. उनका कहना है कि हर बार जब लगता है कि अब अनिल कपूर अपने करियर का बेस्ट दे चुके हैं तभी वो कुछ नया कर फैंस को फिर से चौंका देते हैं. अनुपम ने उनकी फिल्मों में नयापन लाने की चाह को सलाम किया और इसे दुनिया की सबसे अच्छी आदत बताई है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

सोशल मीडिया पर शेयर किया रिएक्शन
उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'तुमने मुझे अपनी फिल्म ‘सूबेदार’ का अभी तक रिलीज न हुआ ट्रेलर दिखाया और मुझे तुरंत अपनी नेचुरल रिएक्शन कैमरे में कैद करनी पड़ी. आपने एक बार फिर कमाल कर दिया है. हर फिल्म के साथ आपको नए रूप में देखना बहुत इंस्पायरिंग है. जब हमें लगता है कि हमने अनिल कपूर का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देख लिया है तब आप एक नए रंग, नई लय और आंखों में नई चमक के साथ वापस आ जाते हैं.'

कभी संतुष्ट नहीं होते अनिल कपूर
अभिनेता ने आगे लिखा, 'ट्रेलर शानदार है, दमदार है और आपके अभिनय में जो बेमिसाल तीव्रता है वो साफ नजर आती है. कपूर साहब, आपमें जो बात सबसे ज्यादा पसंद है वो ये कि आप कभी संतुष्ट नहीं होते है. आप अपनी विरासत पर टिके नहीं रहते है बल्कि उसे बार-बार नया बनाते हैं. नए सिरे से शुरुआत करना आपके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि आपका नेचर बन चुका है. एक साथी अभिनेता होने के नाते और कैमरे के पीछे आपको जानने वाले इंसान की तरह मुझे आप पर गर्व है.'

Published at : 21 Feb 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Anil Kapoor Anupam Kher Subedaar
