हार्दिक पंड्या ने दिए माहिका शर्मा को 25 गिफ्ट, गर्लफ्रेंड ने दिखाई पार्टी की इनसाइड तस्वीरें
Mahika Sharma Birthday: हार्दिक पंड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का 25वां बर्थडे बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया था. हाल ही में उनकी गर्लफ्रेंड माहिका नें अपनें बर्थडे की कुछ तस्वीरें शेयर की है.
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने अपना 25वां जन्मदिन मनाया है जिसे हार्दिक ने बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया है. प्यार भरे मैसेज से लेकर 25 सरप्राइज गिफ्ट और ग्रैंड पार्टी तक इस बर्थडे सेलिब्रेशन की हर झलक अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
Published at : 21 Feb 2026 01:35 PM (IST)
