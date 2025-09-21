एक्सप्लोरर
Anupam Kher Vs Paresh Rawal Net Worth: परेश रावल के सैंकड़ों दीवाने, अनुपम खेर का भी तगड़ा फैन बेस...अमीरी में आगे कौन?
Anupam Kher Vs Paresh Rawal Net Worth: परेश रावल और अनुपम खेर का स्टारडम हमेशा से ऊंचाईयों पर रहा है. लेकिन दौलत के मामले में दोनों के बीच जमीन-आसमान का फर्क है. जानें दोनों की नेटवर्थ कितनी है.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स परेश रावल और अनुपम खेर 40 साल से ज्यादा समय से इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं. जहां परेश रावल अपनी कॉमेडी से दर्शकों को एंटरटेन करते हैं तो वहीं अनुपम खेर अपनी गंभीर एक्टिंग से छा जाते हैं. दोनों एक्टर का स्टारडम ऊंचाईयों पर रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि परेश रावल और अनुपम खेर में ज्यादा दौलत किसके पास है?
अनुपम खेर की नेटवर्थ कितनी है?
- अनुपम खेर ने महेश भट्ट की फिल्म 'सारांश' से साल 1984 में बॉलीवुड डेब्यू किया था.
- आखिरी बार एक्टर 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'हम आपके हैं कौन', 'वीर-जारा' जैसी हिट फिल्मों में काम किया.
- आखिरी बार एक्टर को विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' में देखा गया था.
- अपने फिल्मी करियर से अनुपम खेर ने शोहरत के साथ-साथ खूब पैसा भी कमाया.
- डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक अनुपम खेर अपनी एक फिल्म के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए फीस लेते हैं.
- एक्टर हर साल करीब 30 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं.
- मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अनुपम खेर की कुल नेटवर्थ 405 करोड़ रुपए है.
परेश रावल के पास कितनी दौलत है?
- परेश रावल ने भी साल 1984 में ही बॉलीवुड में कदम रखा था. उनकी पहली फिल्म 'होली' है.
- एक्टर ने 'हेरा फेरी', 'दे दना दन', 'मेरे बाप पहले आप', 'गोलमाल' जैसी कॉमेडी फिल्मों से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया.
- हाल ही में परेश रावल एक 'अजेय- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' में भी दिखाई दिए.
- अब एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म 'हेरा फेरी 3' को लेकर चर्चा में हैं.
- आईएएनएस की मानें तो इस फिल्म के लिए एक्टर ने 15 करोड़ रुपए फीस वसूल की है.
- परेश रावल कई आलीशान बंगलों और महंगी गाड़ियों के मालिक हैं.
- टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक परेश रावल की टोटल नेटवर्थ 198 करोड़ रुपए है.
इस तरह साफ है कि अनुपम खेर 405 करोड़ की नेटवर्थ के साथ परेश रावल से कहीं ज्यादा अमीर हैं.
