सिंगर जुबीन गर्ग की अचानक मौत ने हर किसी को बड़ा झटका दिया है. 19 सितंबर को सिंगर की स्कूबा डाईविंग करते हुए सिंगापुर में मौत हो गई थी. अब जुबीन का पार्थव शरीर गुवाहाटी में उनके घर पहुंच चुका है. सिंगर का पार्थव शरीर देखकर उनकी बीवी गरिमा सैकिया का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. वहीं असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि सोमवार तक फैंस सिंगर के अंतिम दर्शन कर सकेंगे.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जुबीन गर्ग का पार्थव शरीर रखा नजर आ रहा है. इस दौरान उनकी वाइफ और फिल्म प्रोड्यूसर गरिमा सैकिया सफेद साड़ी पहने अपने दिवंगत पति का पार्थिव शरीर देखकर फूट-फूटकर रोती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में गरिमा अपने पति को निहारती और उनसे कुछ बोलती भी नजर आ रही हैं.

#WATCH | Assam: Wife of singer Zubeen Garg, film producer Garima Saikia Garg pays a tearful tribute to her husband, at their residence in Guwahati. pic.twitter.com/aprGvhJUkE — ANI (@ANI) September 21, 2025

पत्नी संग जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने पहुंचे असम सीएम

जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने के बाद असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने भी सिंगर को श्रद्धांजलि दी. वो अपनी पत्नी रिनिकी भूयान शर्मा के साथ जुबीन के अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे. एक्स पर पोस्ट कर हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा- 'रिनिकी और मैं, दुख की इस घड़ी में अपने प्यारे जुबीन के परिवार के साथ एकजुटता दिखाने के लिए गुवाहाटी में उनके निवास पर गए थे.'

सोमवार तक फैंस कर सकेंगे जुबीन गर्ग के अंतिम दर्शन

हिमंत बिस्वा सरमा ने एक दूसरे पोस्ट में ये भी बताया कि फैंस सोमवार (22 सितंबर) तक जुबीन गर्ग के अंतिम दर्शन कर सकेंगे. असम सीएम ने एक्स पर लिखा- 'ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्यारे ज़ुबीन को आखिरी बार देखना चाहते हैं और हम उनकी भावनाओं को गहराई से समझते हैं. इसलिए भोगेश्वर बरुआ स्टेडियम आज पूरी रात जनता के लिए ज़ुबीन को श्रद्धांजलि देने के लिए खुला रहेगा. कल भी, ज़ुबीन का पार्थिव शरीर लोगों के दर्शन के लिए सरुसजाई में रखा जाएगा.'

More and more people wish to see our beloved Zubeen one last time, and we deeply understand these sentiments. Therefore, Bhogeswar Baruah Stadium will remain open throughout the night today for the public to pay their respects to Zubeen. Tomorrow also, the mortal remains of… — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 21, 2025

हिमंत बिस्वा सरमा ने जुबीन गर्ग के अंतिन दर्शन करने के लिए पहुंच रहे फैंस की भीड़ की तस्वीरें भी शेयर की हैं.