हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडZubeen Garg Death: जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर देख फूट-फूटकर रोईं बीवी गरिमा सैकिया, सोमवार तक यहां श्रद्धांजलि दे सकेंगे फैंस

Zubeen Garg Death: जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर देख फूट-फूटकर रोईं बीवी गरिमा सैकिया, सोमवार तक यहां श्रद्धांजलि दे सकेंगे फैंस

Zubeen Garg Death: जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर भारत आ गया है. पति की डेड बॉडी देखकर उनकी बीवी बुरी तरह टूट गई हैं. वहीं असम सीएम ने बताया है कि फैंस सोमवार तक सिंगर के अंतिम दर्शन कर पाएंगे.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 21 Sep 2025 05:15 PM (IST)

सिंगर जुबीन गर्ग की अचानक मौत ने हर किसी को बड़ा झटका दिया है. 19 सितंबर को सिंगर की स्कूबा डाईविंग करते हुए सिंगापुर में मौत हो गई थी. अब जुबीन का पार्थव शरीर गुवाहाटी में उनके घर पहुंच चुका है. सिंगर का पार्थव शरीर देखकर उनकी बीवी गरिमा सैकिया का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. वहीं असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि सोमवार तक फैंस सिंगर के अंतिम दर्शन कर सकेंगे. 

न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जुबीन गर्ग का पार्थव शरीर रखा नजर आ रहा है. इस दौरान उनकी वाइफ और फिल्म प्रोड्यूसर गरिमा सैकिया सफेद साड़ी पहने अपने दिवंगत पति का पार्थिव शरीर देखकर फूट-फूटकर रोती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में गरिमा अपने पति को निहारती और उनसे कुछ बोलती भी नजर आ रही हैं.

पत्नी संग जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने पहुंचे असम सीएम
जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने के बाद असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने भी सिंगर को श्रद्धांजलि दी. वो अपनी पत्नी रिनिकी भूयान शर्मा के साथ जुबीन के अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे. एक्स पर पोस्ट कर हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा- 'रिनिकी और मैं, दुख की इस घड़ी में अपने प्यारे जुबीन के परिवार के साथ एकजुटता दिखाने के लिए गुवाहाटी में उनके निवास पर गए थे.'

सोमवार तक फैंस कर सकेंगे जुबीन गर्ग के अंतिम दर्शन
हिमंत बिस्वा सरमा ने एक दूसरे पोस्ट में ये भी बताया कि फैंस सोमवार (22 सितंबर) तक जुबीन गर्ग के अंतिम दर्शन कर सकेंगे. असम सीएम ने एक्स पर लिखा- 'ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्यारे ज़ुबीन को आखिरी बार देखना चाहते हैं और हम उनकी भावनाओं को गहराई से समझते हैं. इसलिए भोगेश्वर बरुआ स्टेडियम आज पूरी रात जनता के लिए ज़ुबीन को श्रद्धांजलि देने के लिए खुला रहेगा. कल भी, ज़ुबीन का पार्थिव शरीर लोगों के दर्शन के लिए सरुसजाई में रखा जाएगा.'

हिमंत बिस्वा सरमा ने जुबीन गर्ग के अंतिन दर्शन करने के लिए पहुंच रहे फैंस की भीड़ की तस्वीरें भी शेयर की हैं.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 21 Sep 2025 05:08 PM (IST)
Tags :
Himant Biswa Sarma Zubeen Garg Zubeen Garg Death Garima Saikia Garg
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs PAK मैच से पहले अश्विन ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, जानें क्यों बोले- वो कोई प्रिसिंपल नहीं...
IND vs PAK मैच से पहले अश्विन ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, जानें क्यों बोले- वो कोई प्रिसिंपल नहीं...
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs PAK मैच से पहले अश्विन ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, जानें क्यों बोले- वो कोई प्रिसिंपल नहीं...
IND vs PAK मैच से पहले अश्विन ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, जानें क्यों बोले- वो कोई प्रिसिंपल नहीं...
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
ऑटो
Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती?
Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती?
यूटिलिटी
तेजस एक्सप्रेस कितनी लेट होने पर मिलता है पैसा, इसके लिए कैसे करते हैं अप्लाई?
तेजस एक्सप्रेस कितनी लेट होने पर मिलता है पैसा, इसके लिए कैसे करते हैं अप्लाई?
जनरल नॉलेज
Water Production: अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बना लिया पानी, क्या वह होगा पीने लायक?
अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बना लिया पानी, क्या वह होगा पीने लायक?
फूड
दिल्ली में ही मिल जाएगा गुजराती-बंगाली और उड़िया खाने का स्वाद, तुरंत नोट कर लें पता
दिल्ली में ही मिल जाएगा गुजराती-बंगाली और उड़िया खाने का स्वाद, तुरंत नोट कर लें पता
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget