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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडYoga Day 2026: अक्षय कुमार-अनुपम खेर से उर्मिला मातोंडकर तक, सेलेब्स ने ऐसे मनाया इंटरनेशनल योगा डे

Yoga Day 2026: अक्षय कुमार-अनुपम खेर से उर्मिला मातोंडकर तक, सेलेब्स ने ऐसे मनाया इंटरनेशनल योगा डे

International Yoga Day 2026: आज इंटरनेशनल योगा डे है. इस मौके पर अक्षय कुमार से अनुपम खेर और उर्मिला मातोंडकर तक, सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. साथ ही लोंगो को बधाई दी है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 21 Jun 2026 11:42 AM (IST)
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आज, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक सभी इस खास दिन को योग के जरिए सेलिब्रेट कर रहे हैं. सितारों ने योग करते हुए अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. फिटनेस और हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए सेलेब्स अपने फैंस को भी योग अपनाने का मैसेज दे रहे हैं.

अक्षय कुमार  
अक्षय कुमार ने इंटरनेशन योगा डे पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं. साथ में उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'स्थिरता, संतुलन, शक्ति.'

 
 
 
 
 
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उर्मिला मातोंडकर
उर्मिला मातोंडकर ने भी योग करते हुए अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो में वो लोगों को योग के लिए जागरूक करते हुए नजर आ रही हैं. उन्होंने बताया कि मां की डांट के बाद उन्होंने योग करना शुरू किया था, जिसके बाद ये उनकी लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बन गया.

उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे. योग केवल वजन कम करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसके कई और भी फायदे हैं. ये शायद एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपके मन और शरीर का पूरी तरह से संतुलन होना जरूरी होता है. अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, तो आज ही इसकी शुरुआत करें.'

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ेंः टीवी से शुरू हुआ था सलमान खान की ऑन स्क्रीन मां रीमा लागू का करियर, एक्टिंग के लिए छोड़ दी थी बैंक की नौकरी

अनुपम खेर
अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है,  जिसमें वो योग करने के फायदे बताते नजर आ रहे हैं. उन्होंने लिखा, 'आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाए. योग सिर्फ़ शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता, ये मन को शांत और विचारों को स्पष्ट भी करता है. रोज़ कुछ मिनट योग के लिए निकालिए, गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और जीवन को संतुलन के साथ जीने की कोशिश कीजिए.'

 
 
 
 
 
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शिल्पा शेट्टी
शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी एक वीडियो शेयर किया है जिसके साथ उन्होंने लिखा है, 'हर ठहराव में योग है, हर ठहराव में ओम है.'

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ये भी पढ़ेंः जब अक्षय कुमार ने नई एक्ट्रेस संग बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, फिल्म ने कमाया था 348 परसेंट प्रॉफिट

भाग्यश्री
भाग्यश्री ने भी योगा डे पर योग करते हुए अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'बढ़ती उम्र को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन एक्टिव और मजबूत बने रहना ऐसी चीज है जिस पर हम हर दिन काम कर सकते हैं. इस चैलेंज को जरूर आजमाएं.'

 
 
 
 
 
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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 21 Jun 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Bhagyashree Anupam Kher Yoga Day 2026
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