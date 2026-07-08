'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, जानें- कितना हुआ फाइनल कलेक्शन और कितना कमाया प्रॉफिट?

मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया. प्रवीण तारडे के निर्देशन में बनी इस डिवोशनल ड्रामा ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब अपना सफर खत्म कर लिया है. चलिए यहां जानते हैं कि मराठी की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्मों में से एक का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी 'देऊल बंद 2' का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा है?

'देऊल बंद 2' का कितना रहा क्लोजिंग कलेक्शन?

मोहन जोशी, स्नेहल तारडे, प्रवीण तारडे, महेश मांजरेकर और अन्य कलाकारों की दमदार अदाकारी से सजी 'देऊल बंद 2' अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फ़िल्म बन गई है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक इसका भारतीय बॉक्स ऑफिस पर क्लोजिंग कलेक्शन 85 करोड़ रुपये रहा है.इसने महाराष्ट्र में 'राजा शिवाजी' की लाइफटाइम कमाई का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन 'बैपण भारी देवा' और 'सैराट' से पीछे रह गई. इन दोनों फ़िल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 90 करोड़ रुपये कमाए थे. अगर कुल मिलाकर मराठी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो यह चौथे नंबर पर है, जिसमें 'राजा शिवाजी' 110 करोड़ रुपये की कमाई के साथ सबसे आगे रही. इस फिल्म की कमाई में हिंदी-डब वर्जन का कॉन्ट्रिब्यूशन भी शामिल है.

वहीं 'देऊल बंद 2' की बात करें तो यह एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस साल मराठी सिनेमा के लिए सबसे ज्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली फ़िल्मों में से एक रही. इसकी सफलता यह भी साबित करती है कि अच्छी फ़िल्मों को हमेशा दर्शक मिल ही जाते हैं, चाहे उसमें कोई भी कलाकार हो या कितना भी बजट लगा हो.

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कितना प्रतिशत वसूला बजट?

खबरों के मुताबिक, 'देऊल बंद 2' को 10 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और इसका फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 85 करोड़ रुपये रहा है. ऐसे में इस फिल्म ने 75 करोड़ रुपये का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) हासिल किया है. आगे हिसाब लगाने पर यह 750% का ज़बरदस्त रिटर्न होता है. इसी के साथ ये भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'सुपर-हिट' हो चुकी है.

'देऊल बंद 2' के बारे में

इस भक्ति-प्रधान फिल्म के डायरेक्ट प्रवीण तारडे हैं और इसे कैलाश वाणी, जयश्री वाणी, कैवल्य वाणी और जूली वाणी-सूर्यवंशी ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में महेश मांजरेकर, प्रवीण तारडे, प्रसाद ओक, ओम भूतकर, मंगेश देसाई, देवेंद्र गायकवाड़, जगन्नाथ निवांगुणे और अतुल कुडाले भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और ये 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'देऊल बंद' की सीक्वल है.

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