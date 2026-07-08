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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपीएम मोदी ने जकार्ता में की 'कुछ कुछ होता है' की तारीफ में कही ये बात, खुशी से झूम उठे करण जौहर

पीएम मोदी ने जकार्ता में की 'कुछ कुछ होता है' की तारीफ में कही ये बात, खुशी से झूम उठे करण जौहर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने एक कार्यक्रम के दौरान करण जौहर की फिल्म 'कुछ कुछ होता है' की तारीफ की. जिसके बाद करण जौहर की खुशी का ठिकाना नहीं है. उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर खुशी जताई.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 08 Jul 2026 10:24 AM (IST)
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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने एक कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'कुछ कुछ होता है' का जिक्र किया. पीएम मोदी की इस तारीफ पर फिल्म के निर्देशक करण जौहर ने खुशी जताई और उनका आभार जताया.

'कुछ कुछ होता है' की तारीफ में क्या बोलें पीएम मोदी?
जकार्ता में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर बात की. इस दौरान उन्होंने दुनियाभर में भारतीय सिनेमा की पॉपुलैरिटी का भी जिक्र किया. पीएम मोदी ने खास तौर पर 'कुछ कुछ होता है' का नाम लेते हुए इसे 'भारत का गाना' बताया और कहा कि ये गाना इंडोनेशिया में भी काफी लोकप्रिय है.

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, 'यहां भारत का गाना 'कुछ कुछ होता है' बहुत ही लोकप्रिय है. आज मैंने कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो 'कुछ कुछ' नहीं बल्कि 'बहुत कुछ' होता है.' पीएम मोदी की इस बात पर वहां मौजूद लोगों ने भी खूब तालियां बजाईं.

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करण जौहर ने जताई खुशी
पीएम नरेंद्र मोदी के 'कुछ कुछ होता है' का जिक्र करने के बाद करण जौहर ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पीएम मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'जकार्ता में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 'कुछ कुछ होता है' का जिक्र करते देख मैं बेहद खुश और सम्मानित महसूस कर रहा हूं. प्यार एक ऐसी भाषा है, जो हर सीमा से परे है. इस गाने को अपनाने और इसे हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए आपका धन्यवाद.'

पीएम मोदी ने जकार्ता में की 'कुछ कुछ होता है' की तारीफ में कही ये बात, खुशी से झूम उठे करण जौहर

इतना ही नहीं, करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट से पर भी पोस्ट शेयर  किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री फिल्म के गाने पर बात कर रहे हैं. कैप्शन लिखा, 'सिनेमा और संगीत सीमाओं से पार जाने और लोगों को एक साथ लाने का एक अनोखा तरीका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में 'कुछ कुछ होता है' के लिए दुनियाभर में मिल रही तारीफ का जिक्र किया.'

 
 
 
 
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'कुछ कुछ होता है' है के बारे में
'कुछ कुछ होता है' बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक मानी जाती है. इसी फिल्म से करण जौहर ने बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की थी. फिल्म में शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, सना सईद, फरीदा जलाल, अनुपम खेर, जॉनी लीवर और रीमा लागू जैसे कई कलाकार नजर आए थे. फिल्म की कहानी राहुल, अंजलि और टीना की दोस्ती और लव ट्रायंगल पर बेस्ड है. फिल्म का गाना कुछ कुछ होता है आज भी लोगो की जुबा पर रहता है.

ये भी पढ़ें: Video: अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में छाए बोनी कपूर, स्टाइलिश लुक ने खींचा ध्यान, देखें वीडियो

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Published at : 08 Jul 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Karan Johar NARENDRA MODI
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