सौतेली बहन अंशुला कपूर संग चल रही है जाह्नवी-खुशी की खटपट? सगाई में नहीं हुईं शामिल
Anshula Kapoor Engagement: अर्जुन कपूर की बहन अंशूला कपूर ने रोहन ठक्कर संग सगाई कर ली है. लेकिन कपल से ज्यादा चर्चे जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के हो रहे हैं. जो इस सेरेमनी से गायब दिखी.
बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर बोनी कपूर की बड़ी बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने बीते दिन अपनी फैमिली के सामने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग सगाई कर ली है. दोनों की सगाई उनके घर पर छोटे से फंक्शन में हुई. जिसमें पूरा कपूर खानदान पहुंचा. लेकिन हैरानी की बात ये है कि अंशूला संग गहरा बॉन्ड शेयर करने वाली उनकी सौतेली बहनें जाह्नवी और खुशी कपूर इस सगाई में नहीं पहुंची. जिसके बाद हर कोई ये कयास लगा रहा है कि वो दोनों अंशुला से नाराज हैं.
सौतेली बहन की सगाई में नहीं पहुंचीं जाह्नवी
दरअसल अंशूला कपूर और रोहन ठक्कर ने 2 अक्टूबर को पूरे रीति-रिवाजों से सगाई की है. इस सेरेमनी में बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, सोनम कपूर, हर्षवर्धन कपूर, महीप कपूर, शनाया और रिया कपूर शामिल हुए. फंक्शन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां भी बटोर रही हैं. लेकिन इसमें किसी को भी जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर नजर नहीं आई. ऐसे फैंस को उनकी कमी खूब खल रही है. बहन की सगाई से जाह्नवी के गायब रहने से दोनों के बीच मनमुटाव की अटकलें तेज हो गई है.
अंशुला से अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं जाह्नवी-खुशी
बता दें कि अंशुला कपूर बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर की बेटी हैं. वहीं जाह्नवी और खुशी कपूर बोनी कपूर की दूसरी पत्नी और दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटियां हैं. तीनों बहनों के बीच सौतेला रिश्ता है. बावजूद इसके इनके बीच बेशुमार प्यार भी है. अक्सर ये एकसाथ पार्टी और वेकेशन एंजॉय करती नजर आती हैं. ऐसे में अंशूला की सगाई पर जाह्नवी और खुशी का ना पहुंचना लोगों को काफी खटक रहा है.
इस फिल्म में बिजी हैं जाह्नवी कपूर
बता दें कि जाहन्वी कपूर इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर चर्चा में हैं. इन दिनों एक्ट्रेस फिल्म का जोरशोर से प्रमोशन भी कर रही हैं. शायद यही वजह है कि वो अपनी बहन अंशूला कपूर की सगाई में नहीं पहुंच पाई.
