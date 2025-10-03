सना जावेद से भी तलाक ले रहे हैं शोएब मलिक? इस वायरल वीडियो के बाद उड़ी अफवाह

सानिया मिर्जा के एक्स हसबैंड और पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर शोएब मलिक एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. खबरें हैं कि उनका वाइफ सना जावेद से भी तलाक होने वाला है. इन खबरों को हवा दोनों के एक वायरल वीडियो से मिली है. जिसमें उनका बर्ताव काफी अजीब नजर आया था. इसे देखकर यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि शोएब की ये शादी भी टूटने की कगार पर है.

सना जावेद से तलाक लेंगे शोएब मलिका?

शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा से तलाक लेने के बाद साल 2024 में एक्ट्रेस सना जावेद से शादी की थी. इसकी वजह से उन्हें कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है. अब कहा जा रहा है कि दोनों का तलाक होने वाला है. दरअसल कुछ दिन पहले शोएब और सना एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

कार्यक्रम में अलग-अलग जगह पर बैठे थे सना-शोएब

शोएब और सना वायरल हो रहे वीडियो में एकसाथ तो बैठे थे, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी. सना के चेहरे पर इस दौरान काफी गुस्सा भी नजर आ रहा था. ऐसे में उनकी शादी में परेशानी होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. इसी बीच कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी भी हो सकती है. हालांकि इन अफवाहों पर अभी तक शोएब और सना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

सानिया से तलाक के बाद की थी तीसरी शादी

बता दें कि सना जावेद से शोएब मलिक ने तीसरी शादी की है. इससे पहले उन्होंने टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा से निकाह किया था. दोनों एक बेटे के पेरेंट्स भी बने. लेकिन फिर इनके रिश्ते में दरार आ गई. जिसके बाद कपल ने तलाक का ऐलान किया. साल 2023 में सानिया और शोएब तलाक लेकर अलग हो गए. अब सानिया बेटे के साथ अपनी लाइफ बिता रही हैं.

