सना जावेद से भी तलाक ले रहे हैं शोएब मलिक? इस वायरल वीडियो के बाद उड़ी अफवाह

सना जावेद से भी तलाक ले रहे हैं शोएब मलिक? इस वायरल वीडियो के बाद उड़ी अफवाह

Shoaib Malik Divorce Rumors: पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक एक बार फिर अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं. खबरें हैं कि उनका तीसरी बीवी सना जावेद से तलाक होने वाला है.

By : सखी चौधरी | Updated at : 03 Oct 2025 03:59 PM (IST)
सानिया मिर्जा के एक्स हसबैंड और पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर शोएब मलिक एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. खबरें हैं कि उनका वाइफ सना जावेद से भी तलाक होने वाला है. इन खबरों को हवा दोनों के एक वायरल वीडियो से मिली है. जिसमें उनका बर्ताव काफी अजीब नजर आया था. इसे देखकर यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि शोएब की ये शादी भी टूटने की कगार पर है.

सना जावेद से तलाक लेंगे शोएब मलिका?

शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा से तलाक लेने के बाद साल 2024 में एक्ट्रेस सना जावेद से शादी की थी. इसकी वजह से उन्हें कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है. अब कहा जा रहा है कि दोनों का तलाक होने वाला है. दरअसल कुछ दिन पहले शोएब और सना एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

 
 
 
 
 
कार्यक्रम में अलग-अलग जगह पर बैठे थे सना-शोएब

शोएब और सना वायरल हो रहे वीडियो में एकसाथ तो बैठे थे, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी. सना के चेहरे पर इस दौरान काफी गुस्सा भी नजर आ रहा था. ऐसे में उनकी शादी में परेशानी होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. इसी बीच कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी भी हो सकती है. हालांकि इन अफवाहों पर अभी तक शोएब और सना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

सानिया से तलाक के बाद की थी तीसरी शादी

बता दें कि सना जावेद से शोएब मलिक ने तीसरी शादी की है. इससे पहले उन्होंने टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा से निकाह किया था. दोनों एक बेटे के पेरेंट्स भी बने. लेकिन फिर इनके रिश्ते में दरार आ गई. जिसके बाद कपल ने तलाक का ऐलान किया. साल 2023 में सानिया और शोएब तलाक लेकर अलग हो गए. अब सानिया बेटे के साथ अपनी लाइफ बिता रही हैं.

प्रियंका चोपड़ा की इंस्टा स्टोरी कॉपी करना उर्वशी रौतेला को पड़ा भारी, यूजर्स बोले - ‘अक्ल पर भी मेकअप कर लिया’

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 03 Oct 2025 03:59 PM (IST)
Sania Mirza Shoaib Malik Sana Javed
