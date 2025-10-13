अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया की मिल्की ब्यूटी पर किया रिएक्ट, बोले- क्या दूधिया बदन है

एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया अपनी मिल्की ब्यूटी की वजह से चर्चा में रहती हैं. उनके आइटम नंबर छाए रहते हैं. तमन्ना का फिल्म स्त्री में गाना 'आज की रात' जबरदस्त चर्चा में रहा था. इस गाने को लेकर तमन्ना ने कहा था कि बच्चे उनका ये गाना सुनकर सो जाते हैं और खाना खाते हैं.

अब अन्नू कपूर ने इसे लेकर रिएक्ट किया है. शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में अन्नू कपूर ने कहा, 'माशाअल्लाह तमन्ना भाटिया का क्या दूधिया बदन है.' इसके बाद शुभंकर ने कहा कि हाल ही में एक इंटरव्यू में तमन्ना ने कहा था कि उनका गाना आज की रात सुनकर बच्चे सो जाते हैं.

तमन्ना के आज की रात कमेंट पर अन्नू कपूर ने किया रिएक्ट

तो इस पर अन्नू ने मजाक में कहा, 'कितनी उम्र के बच्चे सो जाते हैं. 70 साल का आदमी भी सो जाता है क्या. 70 साल का बच्चा भी हो सकता है. मैं होता तो जरा पूछता कितनी उम्र के बच्चे सो जाते हैं. अंग्रेजी में कहते हैं मैं 70 साल पुराना बच्चा हूं और वो 11 साल का बुड्ढा है. ये बहन तमन्ना भाटिया अपने गाने से या अपने शरीर से, अपने दुधिया चेहरे से हमारे बच्चों के मीठी नींद सुला रही हैं तो बहुत अच्छा है. इस देश के ऊपर बड़ी कृपा होगी कि हमारे बच्चे मीठी और स्वस्थ्य नींद सोएं बहुत अच्छी बात है. और भी उनकी इच्छाएं कुछ हों तो भगवान उन्हें इतनी सामर्थ्य दें कि वो उन इच्छाओं को पूरा कर सकें. ये ही मेरा आशीवार्द है.'

बता दें कि अन्नू कपूर इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार हैं. वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. अन्नू कपूर ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. अन्नू कपूर का रियलिटी शो 'अंताक्षरी' काफी चर्चा में रहा था. जॉली एलएलबी 2, ड्रीम गर्ल 2, विक्की डोनर जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं.