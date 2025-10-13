'मेरी पसलियां टूटी थी', सिकंदर डायरेक्टर ए आर मुर्गदास के कमेंट को लेकर सलमान खान ने लगाई लताड़

सुपरस्टार सलमान खान को पिछली बार फिल्म सिकंदर में देखा गया था. ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला. इसे सलमान खान की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक बताया गया. हालांकि, सलमान को इस फिल्म को करने का कोई पछतावा नहीं किया.

सलमान ने एआर मुरुगादॉस की लगाई लताड़

फिल्म के डायरेक्टर ए आर मुर्गदास ने सलमान पर आरोप लगाया था कि वो सेट पर लेट आते थे. अब सलमान ने ए आर मुर्गदास को डांट लगाई है. बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में सलमान खान ने सिकंदर को लेकर बात की. उन्होंने फिल्म के सेट पर सलमान के देर से पहुंचने पर एआर मुरुगादॉस के कमेंट्स का मजाक उड़ाया.

सलमान खान इन फिल्मों का पछतावा

बता दें कि कॉमेडियन रवि गुप्ता ने शो अटेंड किया और उन्होंने सलमान से पूछा कि उन फिल्मों के नाम बताएं जिन्हें करने के बाद उन्हें पछतावा हुआ. सलमान ने दो फिल्मों के नाम लिए पहला सूर्यवंशी (1992) और निश्चय (1992).

फिर रवि ने सलमान से पूछा कि हाल-फिलहाल की कोई फिल्म नहीं है. तो सलमान ने कहा, 'नई में से कोई नहीं है...लोग कहते हैं सिकंदर, पर में नहीं मानता. उसका प्लॉट बहुत अच्छा था. लेकिन क्या है न मैं सेट पर रात 9 बजे पहुंचता था. तो उसमें गड़बड़ हो गई. मेरी पसलियां टूटी थी, इसने जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा. लेकिन उनकी एक पिक्चर Madharaasi अभी एक रिलीज हुई है जिसमें एक्टर 6 बजे पहुंचता था.'

आगे सलमान ने कहा, 'तो पहले तो ये पिक्चर थी ए आर मुर्गदास और साजिद नाडियाडवाला की. उसके बाद साजिद पहले कल्टी हुए. फिर ए आर मुर्गदास वापस से हट गया वहां से सीधा साउथ में पिक्चर की. ए आर मुर्गदास ने Madharaasi करके पिक्चर उन्होंने डायरेक्ट की है जो कि रिलीज हुई, बहुत बड़ी फिल्म है और उतनी ही बड़ी (हंसते हुए), सिकंदर से बड़ी ब्लॉकबस्टर.'