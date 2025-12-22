2025 में दीपिका-आलिया नहीं ये 3 एक्ट्रेस छाई रहीं, तीनों ने मिलकर कमाए 1000 करोड़ से ज्यादा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2025 में दीपिका-आलिया नहीं ये 3 एक्ट्रेस छाई रहीं, तीनों ने मिलकर कमाए 1000 करोड़ से ज्यादा

Female Star Performer: बॉक्स ऑफिस पर इस साल कई एक्ट्रेसेस का जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला. आइए जानते हैं इस साल किस एक्ट्रेस ने दर्शकों को इंप्रेस करते हुए स्टार परफॉर्मर का खिताब अपने नाम किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Dec 2025 05:33 PM (IST)
इस साल बॉक्स ऑफिस पर कई स्टार्स का पावर पैक्ड परफॉर्मेंस देखने को मिला तो वहीं दूसरी ओर कई एक्ट्रेसेस ने अपनी सादगी और मासूमियत से ऑडियंस का दिल चुराया. बॉलीवुड ही नहीं साउथ की हसीना रुक्मिणी वसंत ने भी अपने परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया है. आइए जानते हैं इन तीन नई एक्ट्रेसेस में से कौन बनीं स्टार परफॉर्मर. 

बॉक्स ऑफिस पर इन एक्ट्रेसेस ने बनाया सबको दीवाना

1. सारा अर्जुन
20 साल की इस यंग एक्ट्रेस ने आदित्य धर की स्पाई एक्शन फिल्म 'धुरंधर' से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा. फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई और तब से इसकी कमाई तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही है. इसी हिसाब से बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के मुताबिक सारा अर्जुन को इस साल की स्टार पावर एक्ट्रेस की लिस्ट में पहली पोजीशन हासिल हुई है. बता दें, सैक्निल्क रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 'धुरंधर' ने 565 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है.
2. अनीत पड्डा 
मोहित सूरी की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने अनीत पड्डा की किस्मत चमका दी. अदाकारा वैसे तो काफी टाइम से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं लेकिन इस फिल्म से उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस अपना डेब्यू किया. फिल्म को दुनियाभर से खूब प्यार मिला यहां तक कि अहान पांडे संग उनकी जोड़ी की भी बहुत तारीफ हुई.

अब बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने स्टार पावर परफॉर्मर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है. वहीं 'सैयारा' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक फिल्म ने 337.780 करोड़ की कमाई की.
3. रुक्मिणी वसंत 
इस लिस्ट के आखिरी नंबर पर रुक्मिणी वसंत का नाम शुमार है. अदाकारा ने 'कांतारा चैप्टर 1' में राजकुमारी कनकवती के रोल में ऑडियंस का दिल जीत लिया. अब बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट ने हसीना को स्टार परफॉर्मर एक्ट्रेस लिस्ट में तीसरा पोजीशन सौंपा है. बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के मुताबिक 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में 224.390 करोड़ की कमाई की.

Published at : 22 Dec 2025 05:33 PM (IST)
Tags :
Aneet Padda Sara Arjun Rukmini Vasanth
