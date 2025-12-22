सलमान खान के फैंस लंबे समय से उनकी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब इसका पोस्ट-प्रोडक्शन काम चल रहा है. मेकर्स ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि फिल्म का पहला टीजर सलमान के जन्मदिन के मौके पर 27 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर सलमान खान के जन्मदिन पर रिलीज होगा. सलमान का जन्मदिन 27 दिसंबर को है. ऐसे में मेकर्स इस दिन टीजर जारी करने की योजना बना रहे हैं.

हालांकि, इस खबर की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, फैंस के लिए एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए मेकर्स ने फिल्म से जुड़े दो पोस्टर रिलीज करने का फैसला किया है. ये दोनों पोस्टर बेहद जल्द दर्शकों के सामने आएंगे. इस कदम का मकसद फैंस में टीजर को लेकर और उत्साह पैदा करना है.

कमांडिंग ऑफिसर के रोल में दिखेंगे सलमान खान

बता दें कि सलमान खान की आने वाली इस फिल्म को डायरेक्टर अपूर्व लाखिया निर्देशित करेंगे. यह फिल्म गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए वास्तविक संघर्ष पर आधारित है.

सलमान इस फिल्म में 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू का रोल निभा रहे हैं. फिल्म में उनके साथ चित्रागंदा सिंह लीड रोल में हैं, जबकि गोविंदा और अमिताभ बच्चन कैमियो करते दिखेंगे.

सलमान खान ने हाल ही में फिल्म को लेकर बताया कि उनके रोल के लिए फिज़िकल ट्रेनिंग बेहद कठिन थी. उन्होंने हर दिन और हर महीने मेहनत की, ताकि रोल में असली सच्चाई और दम दिखाई दे. बैटल ऑफ गलवान सलमान के प्रोडक्शन हाउस एसकेएफ प्रोडक्शन्स के बैनर तले बन रही है.