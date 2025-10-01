सैफ अली खान से निकाह के लिए अमृता सिंह ने बदला था नाम, शादी को लेकर नहीं थी श्योर

एक्टर सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी और तलाक काफी खबरों में रहा. दोनों ने 1991 में शादी की थी. उन्हें दो बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान भी हैं. हालांकि, दोनों की शादी चली नहीं. लेकिन क्या आप जानते हैं शादी से पहले सैफ और अमृता लिव इन में रहे थे. दिग्गज डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने उनकी शादी की डिटेल्स शेयर की हैं. उन्होंने बताया कि सैफ शादी के लिए तैयार थे. लेकिन अमृता शादी को लेकर श्योर नहीं थीं.

सैफ और अमृता ने घरवालों को बिना बताए शादी की थी. उनकी शादी बहुत सीक्रेटली हुई थी. आपको पता है कि शादी के लिए अमृता ने नाम भी बदला था.

सैफ से शादी के लिए तैयार नहीं थी अमृता

नम्रता जकारिया से बात करते हुए अबू जानी और संदीप खोसला ने कहा, 'हमने उनके निकाहनामे में गवाह के तौर पर साइन किए थे. एक दिन वो हमारे पास आए और कहा कि वो शादी करना चाहते हैं. सैफ शादी करना चाहते थे. अमृता श्योर नहीं थी. वो दोनों प्यार में थे और साथ रह रहे थे. 6-8 महीने हो गए थे. सैफ शादी के लिए तैयार थे. अमृता हां-ना वाली सिचुएशन में थीं. हम उस वक्त एक ही कमरे में रहते थे. हम हमारे दोस्त पास गए और उसने होस्ट किया. अबू और मैं अमृता को तैयार कर रहे थे और हमने एक मौलवी को बुलाया.'

आगे उन्होंने बताया, 'वहां एक सरदार जी पंडित भी बैठे थे. अमृता वो पहनकर तैयार हुई जो उन्हें फिट हुआ. क्योंकि समय नहीं था. सौभाग्य से उनकी मां उन्हें कुछ अच्छी जूलरी दी थी. सैफ ने बंदगला पहना. फिर मौलवी ने पूछा आपका नाम क्या है? हम चारों एक-दूसरे की तरफ देखने लगे. फिर पंडित ने कहा अजीजा. ये पागलपन था. उन्होंने भागकर शादी की थी. वापस आते वक्त उनकी मां ने उन्हें बुलाया था.'