एक्सप्लोरर
दुर्गा पूजा 2025: अजय देवगन की बेटी निसा ने साड़ी में लूटी लाइमलाइट, काजोल-रानी का बॉन्ड वायरल, जेनेलिया भी छाईं
दुर्गा पूजा में काजोल की फैमिली छा गई. काजोल और अजय की बेटी निसा ने लाइमलाइट लूट ली. पूजा में कई स्टार्स भी नजर आए. आइए देखते हैं फोटोज.
मुखर्जी फैमिली हर साल नवरात्रि में धूमधाम से दुर्गा पूजा करती है. दुर्गा पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहती हैं. पूरी फैमिली एक साथ आती है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 01 Oct 2025 04:41 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
दुर्गा पूजा 2025: अजय देवगन की बेटी निसा ने साड़ी में लूटी लाइमलाइट, काजोल-रानी का बॉन्ड वायरल
बॉलीवुड
10 Photos
महात्मा गांधी पर बनी ये फिल्में हैं मस्ट वॉच, देती हैं सीख, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल
बॉलीवुड
7 Photos
इवेंट में मेटैलिक ड्रेस में खूब जचीं प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस के लुक पर दिल हारे फैंस
बॉलीवुड
10 Photos
'शाहरुख खान' की 'गौरी' की 10 तस्वीरें, जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थी SRK की 'वाइफ'
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 6 बच्चों की मौत, क्या कफ सिरप पीने से गई जान?
इंडिया
देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट-सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
दुर्गा पूजा 2025: अजय देवगन की बेटी निसा ने साड़ी में लूटी लाइमलाइट, काजोल-रानी का बॉन्ड वायरल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion