हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदुर्गा पूजा 2025: अजय देवगन की बेटी निसा ने साड़ी में लूटी लाइमलाइट, काजोल-रानी का बॉन्ड वायरल, जेनेलिया भी छाईं

दुर्गा पूजा 2025: अजय देवगन की बेटी निसा ने साड़ी में लूटी लाइमलाइट, काजोल-रानी का बॉन्ड वायरल, जेनेलिया भी छाईं

दुर्गा पूजा में काजोल की फैमिली छा गई. काजोल और अजय की बेटी निसा ने लाइमलाइट लूट ली. पूजा में कई स्टार्स भी नजर आए. आइए देखते हैं फोटोज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 04:41 PM (IST)
दुर्गा पूजा में काजोल की फैमिली छा गई. काजोल और अजय की बेटी निसा ने लाइमलाइट लूट ली. पूजा में कई स्टार्स भी नजर आए. आइए देखते हैं फोटोज.

मुखर्जी फैमिली हर साल नवरात्रि में धूमधाम से दुर्गा पूजा करती है. दुर्गा पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहती हैं. पूरी फैमिली एक साथ आती है.

सभी ने साथ में मिलकर हवन किया. काजोल और रानी हवन में बैठी हुई दिखीं.
सभी ने साथ में मिलकर हवन किया. काजोल और रानी हवन में बैठी हुई दिखीं.
उन्होंने साथ में हवन में आहुति डाली. सभी लोग देवी मां की भक्ति में लीन दिखे.
उन्होंने साथ में हवन में आहुति डाली. सभी लोग देवी मां की भक्ति में लीन दिखे.
काजोल और रानी की बॉन्डिंग चर्चा में बनी है. दोनों साथ में गॉसिप करती दिखीं.
काजोल और रानी की बॉन्डिंग चर्चा में बनी है. दोनों साथ में गॉसिप करती दिखीं.
काजोल को ब्लू कलर की साड़ी में देखा गया. वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. वहीं रानी को ब्लू एंड क्रीम कलर की साड़ी में देखा गया.
काजोल को ब्लू कलर की साड़ी में देखा गया. वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. वहीं रानी को ब्लू एंड क्रीम कलर की साड़ी में देखा गया.
काजोल और अजय देवगन ने साथ में पोज दिए. सभी लोग बहुत खुश और एक्साइटेड दिखे.
काजोल और अजय देवगन ने साथ में पोज दिए. सभी लोग बहुत खुश और एक्साइटेड दिखे.
इस दौरान अजय देवगन की बेटी निसा ने लाइमलाइट लूट ली. वो साड़ी में दिखीं.
इस दौरान अजय देवगन की बेटी निसा ने लाइमलाइट लूट ली. वो साड़ी में दिखीं.
साड़ी पहने निसा बेहद गॉर्जियस लग रही थीं. उन्होंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और सिंपल लुक कैरी किया था.
साड़ी पहने निसा बेहद गॉर्जियस लग रही थीं. उन्होंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और सिंपल लुक कैरी किया था.
काजोल ने फैमिली के साथ बैठकर पूजा भी की. वो बेटी निसा के साथ बातचीत करती दिखीं.
काजोल ने फैमिली के साथ बैठकर पूजा भी की. वो बेटी निसा के साथ बातचीत करती दिखीं.
एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा भी दुर्गा पंडाल पहुंचीं. वो क्रीम और रेड साड़ी में दिखीं. उन्होंने मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट किया.
एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा भी दुर्गा पंडाल पहुंचीं. वो क्रीम और रेड साड़ी में दिखीं. उन्होंने मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट किया.
एक्टर इशिता दत्ता और वत्सल सेठ भी पूजा में पहुंचे. इशिता को रेड फ्लॉवर प्रिंट की साड़ी में देखा गया.
एक्टर इशिता दत्ता और वत्सल सेठ भी पूजा में पहुंचे. इशिता को रेड फ्लॉवर प्रिंट की साड़ी में देखा गया.
Published at : 01 Oct 2025 04:41 PM (IST)
Kajol Ajay Devgn Rani Mukherjee Durga Puja 2025

Photo Gallery

