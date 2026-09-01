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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड52 साल की शादी में जया को पति अमिताभ ने आज तक नहीं बनाकर दी चाय

52 साल की शादी में जया को पति अमिताभ ने आज तक नहीं बनाकर दी चाय

अमिताभ बच्चन ने 'केबीसी 18' में खुलासा किया कि उन्होंने आज तक जया बच्चन के लिए चाय नहीं बनाई, क्योंकि उन्हें चाय बनाना नहीं आता. दोनों ने 1973 में शादी की थी और साथ में कई फिल्मों में काम किया है.

Written By : आईएएनएस, आईएएनएस |  Updated at : 01 Sep 2026 05:49 PM (IST)
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अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी को 52 साल बीत चुके हैं, लेकिन दोनों की कहानी आज भी लोगों की दिलचस्पी का हिस्सा बनी हुई है. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और पर्दे पर भी उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया. हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक खुलासा किया. बिग बी ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी जया बच्चन के लिए आज तक एक कप चाय तक नहीं बनाई है.

अमिताभ ने नहीं बनाई जया के लिए चाय

दरअसल, 'कौन बनेगा करोड़पति 18' शो के एक एपिसोड में कंटेस्टेंट पद्मिनी ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि क्या उन्होंने कभी अपनी पत्नी जया बच्चन के लिए चाय बनाई है. इस सवाल पर अमिताभ ने कहा कि उन्होंने कभी जया के लिए चाय नहीं बनाई. उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि वह खुद चाय नहीं पीते और उन्हें चाय बनाना भी नहीं आता.

अमिताभ ने कहा, ''देवी जी, देखिए, जो इंसान चाय नहीं पीता है, वो कैसे बनाएगा. हमने अक्सर देखा है कि पत्नी जी चाय इतना नहीं पीती हैं. पीती हैं, लेकिन कितना पीती हैं, हमें नहीं पता. और जो भी पीती हैं, वो हम बनाकर नहीं देते और हमें चाय बनाना नहीं आता.

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''बिग बी ने कहा, ''आजकल चाय बनाने के लिए एक पोटली आती है, जिसके साथ धागा लगा होता है. उसे गर्म पानी में डालने से चाय बन जाती है, लेकिन मैंने कभी उसका इस्तेमाल भी नहीं किया. अब मैं असली चाय बनाना सीख रहा हूं, ताकि अगर कभी पत्नी जी का चाय पीने का मन हुआ तो मैं उनके लिए चाय बना सकूं.''

अमिताभ का यह मजेदार खुलासा 'केबीसी 18' के दौरान उनकी और जया की निजी जिंदगी की एक दिलचस्प झलक देता है.

ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी

बात करें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी की, तो जया उस समय एक जानी-पहचानी अभिनेत्री थीं, जबकि अमिताभ अपने करियर में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे. दोनों की मुलाकात धीरे-धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोनों के बीच प्यार हो गया. जया अमिताभ के शांत स्वभाव और उनकी शख्सियत से काफी प्रभावित थीं.

दोनों ने साथ में 'गुड्डी', 'एक नजर', 'जंजीर', 'अभिमान', 'चुपके चुपके' और 'शोले' जैसी फिल्मों में काम किया. खासकर 'जंजीर' से जुड़ा किस्सा उनकी शादी से भी जुड़ा बताया जाता है. 

1973 में रचाई शादी

फिल्म को मिली सफलता के बाद दोनों ने दोस्तों के साथ विदेश घूमने का प्लान बनाया था. इसी दौरान उनके परिवारों ने उनसे शादी करने के लिए कहा और दोनों ने 3 जून 1973 को शादी कर ली.

शादी के बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन समय के साथ जया ने अभिनय से दूरी बनाकर परिवार और अन्य जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान दिया.

शादी के बाद अमिताभ और जया ने अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक मीडिया की नजरों से दूर रखा. दोनों के दो बच्चे हैं, बेटी श्वेता बच्चन और बेटा अभिषेक बच्चन. समय के साथ अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए, वहीं जया ने भी फिल्मों के साथ-साथ राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई.

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Published at : 01 Sep 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
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