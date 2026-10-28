Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'उनके संस्कार बहुत मजबूत हैं...' कैसे पिता और पति हैं विक्की कौशल? कैटरीना कैफ ने दिया ऐसा जवाब

'उनके संस्कार बहुत मजबूत हैं...' कैसे पिता और पति हैं विक्की कौशल? कैटरीना कैफ ने दिया ऐसा जवाब

कैटरीना कैफ ने एक इंटरव्यू में अपने पति और एक्टर विक्की कौशल की एक पिता और पति के रूप में जमकर तारीफ की है. वहीं उन्होंने बॉडी शेमिंग पर भी जवाब दिया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 28 Oct 2026 03:25 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार कैटरीना कैफ इन दिनों मदरहुड को एन्जॉय कर रही हैं. पिछले साल बेटे विहान को जन्म देने वाली कैटरीना पूरा वक्त अपने बेटे और पति विक्की कौशल के साथ स्पेंड कर रही हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने  विक्की कौशल की जमकर तारीफ की है और बताया कि एक पिता और पति के रूप में वो कैसे हैं?

विक्की के पारिवारिक संस्कार बहुत मजबूत हैं

कैटरीना कैफ ने वॉग को दिए इंटरव्यू में विक्की की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें काफी समझदार और ईमानदार इंसान बताया. एक्ट्रेस ने कहा 'वो एक बेहतरीन पति और ईमानदार इंसान हैं. उनमें उनकी उम्र से ज्यादा समझ है और उनके पारिवरिक संस्कार भी काफी मजबूत हैं. मैं थ्योरी में समझदार हूं और वो असल लाइफ में. वो मेरी बातें ध्यान से सुनते हैं. ये उनकी सबसे अच्छी आदतों में से एक है. कई बार मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है.'

कमाल के पिता हैं विकी

कैटरीना ने आगे विक्की की एक पिता के रूप में भी जमकर तारीफ की. एक्ट्रेस ने कहा, 'वो कमाल के पिता हैं. दिन में 14, 16 या 18 घंटे काम करने और काफी थके हुए होने के बाद भी वो हर पल मेरे और विहान के साथ मौजदू रहते हैं.' एक्ट्रेस ने आगे कहा कि पेरेंट्स बनने के बाद उनके मूवी नाइट्स और रोमांटिक डिनर पीछे छूट गए हैं. हालांकि विकी उनसे कहते हैं कि वो समय दोबारा आएगा.

बॉडी-शेमिंग पर दिया ऐसा जवाब

कैटरीना ने हाल ही में लंदन में एक कार्यक्रम में बॉडी शेमिंग को लेकर भी बात की. जब वो अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में शामिल हुई थी तब उनके बढ़े हुए वजन को लेकर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था. इस पर अभिनेत्री ने कहा, 'मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पर जो भी बातें चल रही होती हैं वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रभावित ना करें, हमे इसे लेकर सावधान रहना चाहिए. अगर मैं आलोचाना के आधार पर अपने काम तय करने लगूं तो शायद मैं अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाती.'

बता दें कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने दिसंबर 2021 में शादी की थी. जबकि 7 नवंबर 2025 को बेटे विहान का वेलकम किया. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Katrina Kaif
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
गलती से लीक हुआ रणबीर कपूर का फोन नंबर? 'रामायण' इवेंट से वायरल हुई वीडियो
गलती से लीक हुआ रणबीर कपूर का फोन नंबर? 'रामायण' इवेंट से वायरल हुई वीडियो
बॉलीवुड
‘रामायण’ मचाएगी दुनियाभर में धूम, 100 देशों में 50,000 स्क्रीन्स पर होगी रिलीज
‘रामायण’ मचाएगी दुनियाभर में धूम, 100 देशों में 50,000 स्क्रीन्स पर होगी रिलीज
बॉलीवुड
रणबीर कपूर की बेटी राहा सुनती हैं अमिताभ की आवाज में हनुमान चालीसा, पत्नी आलिया संग रिश्ते पर एक्टर ने कहा ये
रणबीर कपूर की बेटी राहा सुनती हैं अमिताभ की आवाज में हनुमान चालीसा, पत्नी आलिया संग रिश्ते पर एक्टर ने कहा ये
बॉलीवुड
Ramayana first Review Out: रणबीर की एक्टिंग ने किया इमोशनल, यश लगे दमदार, लोग, बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये'
'रामायण' का फर्स्ट रिव्यू आउट, रणबीर-यश की एक्टिंग पर फिदा हुए लोग, बोले- 'ब्लॉकबस्टर'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI के बारे में कमेंट पर संजय राउत की मुसीबत, SC ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा
CJI के बारे में कमेंट पर संजय राउत की मुसीबत, SC ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: सपा के खाते में आई एक और MLC सीट, मान सिंह यादव जीते
Live: सपा के खाते में आई एक और MLC सीट, मान सिंह यादव जीते
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
धोनी कप्तान, वैभव-अभिषेक करेंगे ओपनिंग, अनाया बांगर ने चुनी भारत की ऑल-फॉर्मेट प्लेइंग XI
धोनी कप्तान, वैभव-अभिषेक करेंगे ओपनिंग, अनाया बांगर ने चुनी भारत की ऑल-फॉर्मेट प्लेइंग XI
इंडिया
हरदीप पुरी फिर जाएंगे राज्यसभा, मंत्री पद जाने की अटकलों पर लगा विराम
हरदीप पुरी फिर जाएंगे राज्यसभा, मंत्री पद जाने की अटकलों पर लगा विराम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC चुनाव के नतीजों पर केशव मौर्य बोले- सपा का खाता वहां खुला जहां नहीं खुलना था
UP MLC चुनाव के नतीजों पर केशव मौर्य बोले- सपा का खाता वहां खुला जहां नहीं खुलना था
इंडिया
MLC चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, बिहार-महाराष्ट्र ही नहीं कर्नाटक में भी शून्य
MLC चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, बिहार-महाराष्ट्र ही नहीं कर्नाटक में भी शून्य
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget