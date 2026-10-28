बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार कैटरीना कैफ इन दिनों मदरहुड को एन्जॉय कर रही हैं. पिछले साल बेटे विहान को जन्म देने वाली कैटरीना पूरा वक्त अपने बेटे और पति विक्की कौशल के साथ स्पेंड कर रही हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने विक्की कौशल की जमकर तारीफ की है और बताया कि एक पिता और पति के रूप में वो कैसे हैं?

विक्की के पारिवारिक संस्कार बहुत मजबूत हैं

कैटरीना कैफ ने वॉग को दिए इंटरव्यू में विक्की की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें काफी समझदार और ईमानदार इंसान बताया. एक्ट्रेस ने कहा 'वो एक बेहतरीन पति और ईमानदार इंसान हैं. उनमें उनकी उम्र से ज्यादा समझ है और उनके पारिवरिक संस्कार भी काफी मजबूत हैं. मैं थ्योरी में समझदार हूं और वो असल लाइफ में. वो मेरी बातें ध्यान से सुनते हैं. ये उनकी सबसे अच्छी आदतों में से एक है. कई बार मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है.'

कमाल के पिता हैं विकी

कैटरीना ने आगे विक्की की एक पिता के रूप में भी जमकर तारीफ की. एक्ट्रेस ने कहा, 'वो कमाल के पिता हैं. दिन में 14, 16 या 18 घंटे काम करने और काफी थके हुए होने के बाद भी वो हर पल मेरे और विहान के साथ मौजदू रहते हैं.' एक्ट्रेस ने आगे कहा कि पेरेंट्स बनने के बाद उनके मूवी नाइट्स और रोमांटिक डिनर पीछे छूट गए हैं. हालांकि विकी उनसे कहते हैं कि वो समय दोबारा आएगा.

बॉडी-शेमिंग पर दिया ऐसा जवाब

कैटरीना ने हाल ही में लंदन में एक कार्यक्रम में बॉडी शेमिंग को लेकर भी बात की. जब वो अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में शामिल हुई थी तब उनके बढ़े हुए वजन को लेकर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था. इस पर अभिनेत्री ने कहा, 'मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पर जो भी बातें चल रही होती हैं वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रभावित ना करें, हमे इसे लेकर सावधान रहना चाहिए. अगर मैं आलोचाना के आधार पर अपने काम तय करने लगूं तो शायद मैं अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाती.'

बता दें कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने दिसंबर 2021 में शादी की थी. जबकि 7 नवंबर 2025 को बेटे विहान का वेलकम किया.