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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वस्पेन: हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर, मौत का आंकड़ा बढ़कर 46 पहुंचा

स्पेन: हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर, मौत का आंकड़ा बढ़कर 46 पहुंचा

गार्जियन के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना का कैसे हुआ है, इसका पता नहीं चल पाया है, साथ ही घायलों की संख्या का भी पता नहीं चल पाया है. 46 मृतकों की पुष्टी हुई है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Oct 2026 04:03 PM (IST)
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मध्य स्पेन के टोलेडो प्रांत में दो तेज रफ्तार ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर हुई है. इस हादसे में करीबन 46 लोगों के मारे जाने और 179 लोगों के घायल होने की खबर है. यह आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है. 

द गार्जियन ने बताया है कि स्पेन के रेलवे के अधिकारियों ने कहा है कि बुधवार सुबह दो ट्रेनों के पीछे से टकराने के बाद मैड्रिड और दश्रिण क्षेत्र अंडालूसिया के बीच रेल सर्विस को रोक दिया गया है.

गार्जियन के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना कैसे हुई है, इसका पता नहीं चल पाया है. हादसा एडामुज रेल हादसे से भी ज्यादा भयानक हो सकता है. उसमें 46 लोगों की मौत हुई थी.

स्पेन के सरकारी प्रसारक टीवीई ने बताया है कि यह हादसा तब हुआ है, जब तेज रफ्तार ट्रेन दूसरी ट्रेन के पिछले हिस्से से टकरा गई. इससे दो डिब्बे पटरी से उतर गए. टोलेडो शहर के पास स्थित उर्डा के मेयर मैनुअल गैलान ने बताया कि इमरजेंसी सर्विस ने उनसे घायलों को रखने के लिए एक स्पोर्ट्स हॉल तैयार करने को कहा है.

इधर, स्पेन में चुनावी प्रचार में जुटे राजनीतिक दलों ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं. पीएम पेड्रो सांचेज ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है. 

स्पेन के पीएम ने जताया दुख

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं परिवहन मंत्री और कैस्टिला ला मांचा के अध्यक्ष के लगातार संपर्क में हूं. इमरजेंसी सर्विस प्रभावित लोगों की मदद करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं. वे संबंधित प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही हैं. मेरी संवेदनाएं और समर्थन सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है. 

500 यात्री थे ट्रेनों में सवार

इधर, अधिकारियों ने कहा है कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि बुधवार को हुई टक्कर किस वजह से हुई है. स्थानीय मीडिया के अनुसार ट्रेनें AVE और Iyro द्वारा संचालित थी. बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद कम से कम दो डिब्बे पटरी के किनारे ढलान पर गिर गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रेन में करीबन 500 से ज्यादा यात्री सवार थे. 

स्पेन और वहां के लोगों के साथ खड़े हैं: इटली

स्पेन में हुए हादसे में इटली की सरकार ने बयान में कहा है कि इस बेहद कठिन घड़ी में टोलेडो के पास हुई भीषण हादसे को लेकर इटली की सरकार स्पेन और वहां के लोगों के साथ खड़ी है. मेरी और हमारी पूरी सरकार की संवेदनाएं पीड़ितों, घायलों और रेस्क्यू में जुटे लोगों के साथ है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 28 Oct 2026 03:24 PM (IST)
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