स्पेन: हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर, मौत का आंकड़ा बढ़कर 46 पहुंचा

मध्य स्पेन के टोलेडो प्रांत में दो तेज रफ्तार ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर हुई है. इस हादसे में करीबन 46 लोगों के मारे जाने और 179 लोगों के घायल होने की खबर है. यह आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है.

द गार्जियन ने बताया है कि स्पेन के रेलवे के अधिकारियों ने कहा है कि बुधवार सुबह दो ट्रेनों के पीछे से टकराने के बाद मैड्रिड और दश्रिण क्षेत्र अंडालूसिया के बीच रेल सर्विस को रोक दिया गया है.

गार्जियन के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना कैसे हुई है, इसका पता नहीं चल पाया है. हादसा एडामुज रेल हादसे से भी ज्यादा भयानक हो सकता है. उसमें 46 लोगों की मौत हुई थी.

BREAKING: Death toll jumps to 46 after trains collide between Los Yébenes and Urda in Toledo, Spain https://t.co/ADPiYpfyAO — Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 28, 2026

स्पेन के सरकारी प्रसारक टीवीई ने बताया है कि यह हादसा तब हुआ है, जब तेज रफ्तार ट्रेन दूसरी ट्रेन के पिछले हिस्से से टकरा गई. इससे दो डिब्बे पटरी से उतर गए. टोलेडो शहर के पास स्थित उर्डा के मेयर मैनुअल गैलान ने बताया कि इमरजेंसी सर्विस ने उनसे घायलों को रखने के लिए एक स्पोर्ट्स हॉल तैयार करने को कहा है.

इधर, स्पेन में चुनावी प्रचार में जुटे राजनीतिक दलों ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं. पीएम पेड्रो सांचेज ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है.

स्पेन के पीएम ने जताया दुख

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं परिवहन मंत्री और कैस्टिला ला मांचा के अध्यक्ष के लगातार संपर्क में हूं. इमरजेंसी सर्विस प्रभावित लोगों की मदद करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं. वे संबंधित प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही हैं. मेरी संवेदनाएं और समर्थन सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है.

500 यात्री थे ट्रेनों में सवार

इधर, अधिकारियों ने कहा है कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि बुधवार को हुई टक्कर किस वजह से हुई है. स्थानीय मीडिया के अनुसार ट्रेनें AVE और Iyro द्वारा संचालित थी. बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद कम से कम दो डिब्बे पटरी के किनारे ढलान पर गिर गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रेन में करीबन 500 से ज्यादा यात्री सवार थे.

स्पेन और वहां के लोगों के साथ खड़े हैं: इटली

स्पेन में हुए हादसे में इटली की सरकार ने बयान में कहा है कि इस बेहद कठिन घड़ी में टोलेडो के पास हुई भीषण हादसे को लेकर इटली की सरकार स्पेन और वहां के लोगों के साथ खड़ी है. मेरी और हमारी पूरी सरकार की संवेदनाएं पीड़ितों, घायलों और रेस्क्यू में जुटे लोगों के साथ है.