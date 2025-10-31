बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में अभी भी छाए हुए हैं. अमिताभ बच्चन कई दशकों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और आज भी अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस कर रहे हैं. अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर दी हैं. मगर एक ऐसी फिल्म है जो बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी. इस फिल्म में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 बड़े सितारे थे. ये 7 सितारे भी इस फिल्म को नहीं बचा पाए. अमिताभ बच्चन की शोले ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. रमेश सिप्पी ने शोले के बाद एक फिल्म बनाई थी जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी.

रमेश सिप्पी ने शोले के बाद अपनी पावर बढ़ाने के लिए एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाई. जिसमें टॉप स्टार्स नजर आए. इस फिल्म का नाम शान है.डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक रमेश सिप्पी एक बार फिर शोले की स्टारकास्ट को वापस लाना चाहते थे. उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार और हेमा मालिनी ने मेन रोल प्ले करने के लिए कहा था. अमिताभ बच्चन ने तो फिल्म के लिए हां कह दिया था लेकिन बाकी सभी ने मना कर दिया था.

इस स्टारकास्ट के साथ बनाई फिल्म

जब शोले की बाकी स्टारकास्ट ने फिल्म के लिए मना कर दिया था उसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ राखी गुलजार, परवीन बाबी, सुनील दत्त, शशि कपूर, बिंदिया गोस्वामी, जॉनी वॉकर और कुलभूषण खरबंदा को कास्ट किया गया था. इतनी बड़ी स्टारकास्ट की वजह से ये फिल्म काफी महंगी हो गई थी.

इतने बजट में बनी फिल्म

शान को सलीम-जावेद ने लिखा था. ये फिल्म 12 दिसंबर 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई तो इसका बजट 6 करोड़ था जो शोले से डबल था. ये उस समय की सबसे महंगी इंडियन फिल्म थी. ये फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4.50 करोड़ का कलेक्शन किया था. ये अपना बजट भी नहीं निकाल पाई थी. फिल्म को लेकर नेगेटिव रिव्यू भी आ गए थे जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर पड़ा था.

